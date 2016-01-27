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Буффон и Дибала остались в запасе на матч с «Интером»

27 января 2016, 22:19
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Определились стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер».

«Ювентус»: Нето, Касерес, Бонуччи, Кьеллини, Эвра, Маркизио, Куадрадо, Асамоа, Погба, Мората, Манджукич.

Запасные: Буффон, Рубиньо, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Алекс Сандро, Падоин, Эрнанес, Дибала.

«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Миранда, Мурильо, Нагатомо, Фелипе Мело, Медель, Кондогбиа, Биабиани, Йоветич, Льяич.

Запасные: Кариссо, Берни, Жуан Жезус, Паласио, Икарди, Теллес, Монтойя, Сантон, Раноккия, Ньюкури, Брозович, Манай.

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Все комментарии
donbeter
donbeter ответ Барсеножечница (комментарий удален) (раскрыть)
28 января 2016 в 23:57
Ну я не знал, прошу прощения)) жду тогда прогнозов с неменьшей точностью на ЛЧ, ух, и разбогатеем!!!)))
Санчо Панса
Санчо Панса
28 января 2016 в 04:36
В канун своего Дня Рожденья Джи Джи остался в запасе! Впрочем, в Ювентусе есть и другие голкиперы и они тоже хотят играть. Альваро Мората полностью оправдал доверие Аллегри) Он большой молодец!
donbeter
donbeter ответ Барсеножечница (комментарий удален) (раскрыть)
28 января 2016 в 00:48
Где ты раньше был со своим прогнозом!??))))
Deuced
Deuced ответ Остапчук 67 (раскрыть)
27 января 2016 в 23:03
это не вызов - Юве давно уже на кубки Италии резервистов многих выставляет - Буффон в таких матчах редкий гость
Зайнди Сайдулаев
Зайнди Сайдулаев
27 января 2016 в 22:56
Бунфонище это легенда!
wojanolja
wojanolja
27 января 2016 в 22:42
ну ну
Остапчук 67
Остапчук 67
27 января 2016 в 22:35
Ювентус уверен в себе, это хорошо. А скамейка у него какая?... Ну что, Манчини, это вызов, тебя хотят обыграть малой кровью
owl_fake
owl_fake
27 января 2016 в 22:34
Да не посрамится лучший клуб Италии.
Soccer_live
Soccer_live ответ Kiendgin's fucker (комментарий удален) (раскрыть)
27 января 2016 в 22:24
Ну, дубль это уж слишком
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