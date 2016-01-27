Буффон и Дибала остались в запасе на матч с «Интером»

Определились стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер».
«Ювентус»: Нето, Касерес, Бонуччи, Кьеллини, Эвра, Маркизио, Куадрадо, Асамоа, Погба, Мората, Манджукич.
Запасные: Буффон, Рубиньо, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Алекс Сандро, Падоин, Эрнанес, Дибала.
«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Миранда, Мурильо, Нагатомо, Фелипе Мело, Медель, Кондогбиа, Биабиани, Йоветич, Льяич.
Запасные: Кариссо, Берни, Жуан Жезус, Паласио, Икарди, Теллес, Монтойя, Сантон, Раноккия, Ньюкури, Брозович, Манай.