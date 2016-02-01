Манчини дисквалифицирован на 1 матч Серии А

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01 февраля 2016, 20:36

Главный тренер «Интера» решением спортивно-дисциплинарного комитета Серии А дисквалифицирован на одну игру чемпионата. Напомним, в матче против «Милана» (0:3) наставник был удален в начале второго тайма за несогласие с решением главного судьи матча не назначать 11-метровый удар после столкновения форварда Эдера и вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Кроме того, Манчини оскорбил четвертого арбитра, а после показал средний палец тифози «Милана».

Таким образом, Манчини придется пропустить следующий матч «нерадзурри» против «Кьево», а также заплатить штраф в размере 5 тысяч евро.