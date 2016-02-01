Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2015/2016

Манчини дисквалифицирован на 1 матч Серии А

01 февраля 2016, 20:36

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини решением спортивно-дисциплинарного комитета Серии А дисквалифицирован на одну игру чемпионата. Напомним, в матче против «Милана» (0:3) наставник был удален в начале второго тайма за несогласие с решением главного судьи матча не назначать 11-метровый удар после столкновения форварда Эдера и вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Кроме того, Манчини оскорбил четвертого арбитра, а после показал средний палец тифози «Милана».

Таким образом, Манчини придется пропустить следующий матч «нерадзурри» против «Кьево», а также заплатить штраф в размере 5 тысяч евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Катаре журналисту из Дании охранники угрожали разбить камеру
Сегодня, 15:47
Роналду: «В МЮ не на 100% верили, что моя новорождённая дочь больна»
Вчера, 08:37
Официально«Манчестер Юнайтед» сделал официальное заявление об интервью Роналду
14 ноября
Данил Пруцев забил свой первый гол в рамках РПЛ
12 ноября
Слухи«Бавария» недовольна вызовом Мане в сборную Сенегала на чемпионат мира
11 ноября
Лапорта опрокинул Месси с контрактом. Появились новые подробности трагичного ухода Лео
08 ноябряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
Unknown10
Unknown10
02 февраля 2016 в 09:43
Отдохни матч, успокойся, приди в себя. Может вдруг и мысли появятся и игру поставишь.
Санчо Панса
Санчо Панса
02 февраля 2016 в 05:51, ред.
По делом Роберто! Одним словом грубиян, нарушитель и беспредельщик! В АПЛ такого себе, кстати, не позволял) Видно, что переживает о том, что Скудетто уходит от Интера. Бывает)
iBragim2102
iBragim2102
02 февраля 2016 в 02:22, ред.
Ну хоть в обезьянник не попал, хотя чего уж там он его тренирует.
Die Roten
Die Roten
01 февраля 2016 в 23:41
а нечего пальцы показывать)
Juventus21
Juventus21
01 февраля 2016 в 23:29
Следующий матч теперь интер победит.
Судья
Судья ответ Hезнакомец (комментарий удален) (раскрыть)
01 февраля 2016 в 23:05
Вам вынесено предупреждение за провокацию, за повторное нарушение – бан.
spectator
spectator
01 февраля 2016 в 22:58
перед болелами кузенов он давно извинился.
Дастан Атагелдиев
Дастан Атагелдиев
01 февраля 2016 в 22:13
В инквизицию его! Пусть средний палец оторвут!
leghioner
leghioner
01 февраля 2016 в 21:56
Мало.
СSКА
СSКА
01 февраля 2016 в 21:02
И он ещё что там Балотелли был недоволен.
Два сапога -пара )
Остапчук 67
Остапчук 67
01 февраля 2016 в 20:44, ред.
Эффенберга, в свое время, гораздо серьезней наказали.
За средний палец.
Kurtd
Kurtd
01 февраля 2016 в 20:43
Истерично себя повёл Манчини.Заслуженно отбудет дискву.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 