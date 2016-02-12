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Икарди: «Я бы отклонил предложение „Манчестер Юнайтед“»

12 февраля 2016, 12:58

Нападающий «Интернационале» Мауро Икарди рассказал, что хочет и дальше выступать за миланский клуб:

«Я получал различные предложения от других команд, когда обсуждал с „Интером“ продление контракта, но я принял свое решение.

Я бы отказался от предложения „Манчестер Юнайтед“. В „Интере“ работают над отличным проектом, и я хочу сыграть в нем свою роль.

Люди говорят, что я стою 40 млн евро, поэтому мне нужно доказывать на поле, что я заслуживаю таких денег.

Я предан „Интеру“ и счастлив быть его частью».

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
12 февраля 2016 в 18:57
А тебя БЫ не кто БЫ туда Бы не позвал БЫ
n1ger0k
n1ger0k
12 февраля 2016 в 18:35
я ничего не понял,объективно,но причём здесь МЮ?
Воин трои
Воин трои
12 февраля 2016 в 16:42
И правильно, нечего там делать
owl_fake
owl_fake
12 февраля 2016 в 16:35
И не предложат, не переживай. Донный игрок, слов больше, чем игры.
Санчо Панса
Санчо Панса
12 февраля 2016 в 15:27, ред.
И правильно бы сделал! Потому что ты не соответствуешь уровню Ман.Юнайтед. Футболист в принципе неплохого уровня, но вот характер и отношение к жизни прямо скажем плохое)
Тraumtanzеr
Тraumtanzеr
12 февраля 2016 в 15:10
Бревно.Цена твоя, как цена бруска в стройдворе.
lobsterdam
lobsterdam
12 февраля 2016 в 15:00
он бы отказался, но такого предложения и не поступало! Ха-ха!
nahan
nahan
12 февраля 2016 в 14:10
Среднему игроку такой же клуб...
jet_set
jet_set
12 февраля 2016 в 14:01
Икарди даже на скамейку МЮ не пройдет, о чем он вообще говорит?
ander_herrera
ander_herrera
12 февраля 2016 в 14:01
Таким балоболам как ты самое место барсе ане в мю!
sir_Alex
sir_Alex
12 февраля 2016 в 13:46
Ему никто и не предложит))
Mukailov
Mukailov
12 февраля 2016 в 13:19
Ты не игрок уровня МЮ. Пиз...д...и...т... как дышит
LaMa4ok
LaMa4ok
12 февраля 2016 в 13:16
ИкардиМауро ключевое слово "бы", но ведь тебе и не предлогали, так что отдыхай)
DEADP00L
DEADP00L
12 февраля 2016 в 13:10
Он даром не нужен,пусть остается в своем Принтере
RUSTY8
RUSTY8
12 февраля 2016 в 13:07
Мауро нужен хороший распасовщик, А.К.А. плеймейкер, вот если тохир не жмотил и взял бы Озила, или хотя бы Коноплю...
Гуливер
Гуливер
12 февраля 2016 в 13:00
сдал в последнее время ИкардиМауро
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