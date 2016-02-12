Икарди: «Я бы отклонил предложение „Манчестер Юнайтед“»

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12 февраля 2016, 12:58

Нападающий «Интернационале» рассказал, что хочет и дальше выступать за миланский клуб:

«Я получал различные предложения от других команд, когда обсуждал с „Интером“ продление контракта, но я принял свое решение.

Я бы отказался от предложения „Манчестер Юнайтед“. В „Интере“ работают над отличным проектом, и я хочу сыграть в нем свою роль.

Люди говорят, что я стою 40 млн евро, поэтому мне нужно доказывать на поле, что я заслуживаю таких денег.

Я предан „Интеру“ и счастлив быть его частью».