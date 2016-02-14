Раньери: «В равных составах мы бы выиграли»

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14 февраля 2016, 18:10

Главный тренер «Лестера» прокомментировал поражение своих подопечных от «Арсенала». Напомним, «лисы» играли практически весь второй тайм вдесятером. Итальянец уверен, что в равных составах «Лестер» выиграл бы встречу.

«Это был фантастический матч, который команды провели в бешеном темпе. Я не знаю, показали бы в обычном поединке за такие фолы две желтые карточки. Мне кажется, что это были обычные нарушения.

Судья был слишком строг к нам. Уверен, в равных составах „Лестер“ выиграл бы матч. В поединке было много фолов, так зачем удалять игрока?

Мы знали, что „Арсенал“ — фантастический клуб. У них замечательные футболисты в составе, они быстро перемещают мяч по полю. Старались использовать контратаки. Считаю, что мы хорошо контролировали ход матча.

„Лестер“ продолжает лидировать, у нас на два очка больше. Можно улыбнуться. Проиграли конкурентам, но ничего страшного».