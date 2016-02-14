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Раньери: «В равных составах мы бы выиграли»

14 февраля 2016, 18:10
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своих подопечных от «Арсенала». Напомним, «лисы» играли практически весь второй тайм вдесятером. Итальянец уверен, что в равных составах «Лестер» выиграл бы встречу.

«Это был фантастический матч, который команды провели в бешеном темпе. Я не знаю, показали бы в обычном поединке за такие фолы две желтые карточки. Мне кажется, что это были обычные нарушения.

Судья был слишком строг к нам. Уверен, в равных составах „Лестер“ выиграл бы матч. В поединке было много фолов, так зачем удалять игрока? 

Мы знали, что „Арсенал“ — фантастический клуб. У них замечательные футболисты в составе, они быстро перемещают мяч по полю. Старались использовать контратаки. Считаю, что мы хорошо контролировали ход матча.

„Лестер“ продолжает лидировать, у нас на два очка больше. Можно улыбнуться. Проиграли конкурентам, но ничего страшного».

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Все комментарии
stavr74
stavr74
15 февраля 2016 в 15:47
играли не плохо.
но нервы крепче держать надо игрокам . и не подаваться провокациям
Red_team
Red_team ответ dima090887 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 15:46
Откуда тебе знать, что у меня есть, ты за словами следи, сам то может с сеновала и папиного нокиа 5800 пишешь...
dima090887
dima090887 ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля 2016 в 07:00
Не страшно... За коней тоже топлю)))) Не за Газпром -же))))
dima090887
dima090887 ответ Red_team (раскрыть)
15 февраля 2016 в 06:48
У тебя кроме авы ничего хорошего и нет... Сколько у Гиггса титулов? 13? Больше? Чистый бол
dima090887
dima090887 ответ nnb199O (раскрыть)
15 февраля 2016 в 06:46
Провокатор -ГаЛиМыЙ!
dima090887
dima090887 ответ ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 06:46
Ты прав, дружище! "поетому" пишется не так... Да и не суть! С победой!!! Лисы облизывают, хоть и достойно!!!
dima090887
dima090887 ответ ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 06:43
Что с клоуном говорить, хоть Мадрид я и уважаю!
nahan
nahan
15 февраля 2016 в 06:20
Раньери прав.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 февраля 2016 в 22:57
РаньериКлаудио это ещё не факт
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 ответ Madridist-m (раскрыть)
14 февраля 2016 в 22:43, ред.
ахахах что лепишь????? там пендаля нет а точней есть в ворота лестера! и красная тож по делу
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 ответ Red_team (раскрыть)
14 февраля 2016 в 22:42, ред.
олень там пендаль вообще в ворота лесетра должн поставить!!!! а не в ворота Арса смотри повтор
MRHM-1988
MRHM-1988
14 февраля 2016 в 21:24
Согласен с Раньери ! Даже играя вдесятером Лестер чуть не выиграл !
fanarsbssr
fanarsbssr
14 февраля 2016 в 21:24
Отличная игра,заслуженные три очка,так что всех с победой..всё достойно,больше нечего сказать!Ну и лисы хорошо играли,так что им переживать не нужно!
Liverpool.sher
Liverpool.sher
14 февраля 2016 в 20:22
нече бывает
112910415
112910415
14 февраля 2016 в 19:43
и такое могло быть
leghioner
leghioner
14 февраля 2016 в 19:41
Самое неожиданное впереди вас ждёт РаньериКлаудио.
vavan666by
vavan666by
14 февраля 2016 в 19:33
помолчал бы Раньери я ни когда не болел за арсенал, но тут должно быть 4-1 не замечать таких пенальти говорит о низкой квалификации судьи
dima090887
dima090887 ответ qwenster (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:18, ред.
Когда не назначил чистый пеналь в ворота Лестера! Глаза разуй, оно...
dima090887
dima090887 ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:17
Я тебе про Олимп хотел донести - ты меня не понял....
Арсен Венгер ин Арсенал
Арсен Венгер ин Арсенал
14 февраля 2016 в 19:15
В следующем сезоне Лестер вылетит в Чемпионшип, и будет меньше пользователей которые болеют за Лестер с детства, не зная истории команды, а также кроме Варди и Мареза
Madridist-m
Madridist-m ответ dima090887 (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:15
Если Лестер тухляк,то что говорить о команде,которая при равных составах не может ударить в створ ворот за целый матч?
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ nnb199O (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:10
Вообще-то они не ныли
dima090887
dima090887 ответ qwenster (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:10
Чем намекнул? Видом из автобуса??? Ты смешной и явно позитивный человек XD
qwenster
qwenster
14 февраля 2016 в 19:10
Венгер: «Нашел наконец нужного судью, который помог сломать игру Лестера»
Mr Siberian
Mr Siberian ответ dima090887 (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:10
Твои бы слова да Раньери в уши.
dima090887
dima090887 ответ Madridist-m (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:08
Матерь Божья - матч смотрел? Лестер это тухляк... Ну вот как-бы не хотелось...
dima090887
dima090887 ответ Mr Siberian (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:06
Бы, к сожалению, не считается.
dima090887
dima090887 ответ AlexanderP622 (комментарий удален) (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:05
Глянем, как ты прав.
Арсен Венгер ин Арсенал
Арсен Венгер ин Арсенал
14 февраля 2016 в 19:05
Заслуженно победили канониры, Лестеру желаю обыгрывать конкурентов Арсенала
dima090887
dima090887 ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
14 февраля 2016 в 19:04
Сделаю скрин. Автобус?
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