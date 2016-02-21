Боссы «Ромы» на стороне Спаллетти в конфликте с Тотти

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21 февраля 2016, 17:17

Журналист Анжело Манджанте заявил, что руководству «Ромы» не понравились вчерашние высказывания капитана «волков» . Напомним, «император» выразил недовольство недостаточным количеством игровой практики. Позже стало известно, что нападающий не попал в заявку римлян на предстоящий матч с «Палермо». В этом сезоне Тотти наиграл за клуб 217 минут в 6 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

«Спаллетти очень удивлен, разочарован и опечален из-за слов Тотти. Он не ожидал такой критики, которая может дестабилизировать обстановку в команде. Этим утром он сказал Франческо, что тот свободен и может идти домой. После этого у Лучано был разговор с руководством клуба, которое поддержало позицию тренера.

Я знаю и Тотти, и Спаллетти. У них разные характеры, но они оба — умные люди. Сейчас внутри каждого из них пылает огонь, они негодуют».