Боссы «Ромы» на стороне Спаллетти в конфликте с Тотти

Журналист Анжело Манджанте заявил, что руководству «Ромы» не понравились вчерашние высказывания капитана «волков» Франческо Тотти. Напомним, «император» выразил недовольство недостаточным количеством игровой практики. Позже стало известно, что нападающий не попал в заявку римлян на предстоящий матч с «Палермо». В этом сезоне Тотти наиграл за клуб 217 минут в 6 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
«Спаллетти очень удивлен, разочарован и опечален из-за слов Тотти. Он не ожидал такой критики, которая может дестабилизировать обстановку в команде. Этим утром он сказал Франческо, что тот свободен и может идти домой. После этого у Лучано был разговор с руководством клуба, которое поддержало позицию тренера.
Я знаю и Тотти, и Спаллетти. У них разные характеры, но они оба — умные люди. Сейчас внутри каждого из них пылает огонь, они негодуют».
1.Тотти бьет Балотелли, 2010 год.
Вот и еще один неприятный инцидент в матче с "Интером" в 2010-м. Этот поступок Тотти объяснить еще сложнее. На 87-й минуте финала Кубка Италии против "Интера" (0:1) Франческо взял и со всей силы лупанул по ногам Марио Балотелли. Красная карточка очевидна. Отрицать её он не стал. Аргументировал он это тем, что Балотелли позволял себе нецензурно выражаться в его адрес.
Однако, и сам Балотелли заявлял, что помимо того, что Тотти его ударил, так и допустил себе несколько очень обидных расистских оскорблений.
1.Тотти бьет Балотелли, 2010 год.
Вот и еще один неприятный инцидент в матче с "Интером" в 2010-м. Этот поступок Тотти объяснить еще сложнее. На 87-й минуте финала Кубка Италии против "Интера" (0:1) Франческо взял и со всей силы лупанул по ногам Марио Балотелли. Красная карточка очевидна. Отрицать её он не стал. Аргументировал он это тем, что Балотелли позволял себе нецензурно выражаться в его адрес.
Однако, и сам Балотелли заявлял, что помимо того, что Тотти его ударил, так и допустил себе несколько очень обидных расистских оскорблений.
В матче на ЕВРО-04 между Италией и Данией Тотти плюнул в Кристиана Поульсена. Почему? Неизвестно. Сам Ческо говорит, что абсолютно не соображал, что делал. Но резонанс это получило знатный. На него сразу вылилось столько критики, что даже сейчас, спустя 12 лет, этот эпизод не забывают.
В матче на ЕВРО-04 между Италией и Данией Тотти плюнул в Кристиана Поульсена. Почему? Неизвестно. Сам Ческо говорит, что абсолютно не соображал, что делал. Но резонанс это получило знатный. На него сразу вылилось столько критики, что даже сейчас, спустя 12 лет, этот эпизод не забывают.
В матче 2007-го года с "Ливорно" (1:1) римский "Амператор" рассвирепел настолько, что толкнул своего соперника, после чего стал выяснять с ним отношения на повышенных тонах, не обращая даже внимания на арбитра. Последнему это не сильно понравилось, и вот уже желтая карточка превратилась в красную.
Сопроводить разбушевавшегося Пупси на скамейку принялся его личный тренер и лучший друг Вито Скала. Однако, и это стало раздражителем для Ческо. Он сильно толкнул Скалу, после чего тот свалился на землю.
В матче 2007-го года с "Ливорно" (1:1) римский "Амператор" рассвирепел настолько, что толкнул своего соперника, после чего стал выяснять с ним отношения на повышенных тонах, не обращая даже внимания на арбитра. Последнему это не сильно понравилось, и вот уже желтая карточка превратилась в красную.
Сопроводить разбушевавшегося Пупси на скамейку принялся его личный тренер и лучший друг Вито Скала. Однако, и это стало раздражителем для Ческо. Он сильно толкнул Скалу, после чего тот свалился на землю.
В 2010 году противостояние "Ромы" и "Интера" стало довольно неудачным для "королька". В обоих матчах чемпионата Тотти был страшно зол на своих соперников. В первом же его ярость была сдержанна. После того, как он был заменен на 70-й минуте, капитан команды просто последовал в раздевалку. Матч закончился победой "нерадзурри" со счетом 1:0.
Экс-игрок "Лацио" и сборной Италии Паоло Ди Канио раскритиковал поступок Франческо, назвав того "эгоистом", а поступок "позорным".
В 2010 году противостояние "Ромы" и "Интера" стало довольно неудачным для "королька". В обоих матчах чемпионата Тотти был страшно зол на своих соперников. В первом же его ярость была сдержанна. После того, как он был заменен на 70-й минуте, капитан команды просто последовал в раздевалку. Матч закончился победой "нерадзурри" со счетом 1:0.
Экс-игрок "Лацио" и сборной Италии Паоло Ди Канио раскритиковал поступок Франческо, назвав того "эгоистом", а поступок "позорным".
После последнего матча "Рома" - "Ювентус" (2:3), судейство которого действительно вызывает множество вопросов. Тотти в пух и прах раскритиковал арбитра матча и своих заклятых соперников, заявив, что "Ювентусу нужно выступать в собственном чемпионате" из-за того, что судьи всегда подсуживают им.
Естественно, такие слова незамеченными остаться не могли. И заявления Тотти вылились в перепалку с женой президента "Юве", которая заявила, что это Ческо должен играть в своём собственном чемпионате.
После последнего матча "Рома" - "Ювентус" (2:3), судейство которого действительно вызывает множество вопросов. Тотти в пух и прах раскритиковал арбитра матча и своих заклятых соперников, заявив, что "Ювентусу нужно выступать в собственном чемпионате" из-за того, что судьи всегда подсуживают им.
Естественно, такие слова незамеченными остаться не могли. И заявления Тотти вылились в перепалку с женой президента "Юве", которая заявила, что это Ческо должен играть в своём собственном чемпионате.