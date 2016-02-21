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Боссы «Ромы» на стороне Спаллетти в конфликте с Тотти

21 февраля 2016, 17:17

Журналист Анжело Манджанте заявил, что руководству «Ромы» не понравились вчерашние высказывания капитана «волков» Франческо Тотти. Напомним, «император» выразил недовольство недостаточным количеством игровой практики. Позже стало известно, что нападающий не попал в заявку римлян на предстоящий матч с «Палермо». В этом сезоне Тотти наиграл за клуб 217 минут в 6 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

«Спаллетти очень удивлен, разочарован и опечален из-за слов Тотти. Он не ожидал такой критики, которая может дестабилизировать обстановку в команде. Этим утром он сказал Франческо, что тот свободен и может идти домой. После этого у Лучано был разговор с руководством клуба, которое поддержало позицию тренера. 

Я знаю и Тотти, и Спаллетти. У них разные характеры, но они оба — умные люди. Сейчас внутри каждого из них пылает огонь, они негодуют».

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Капитан Смоллетт
Капитан Смоллетт
22 февраля 2016 в 17:52
такую карьеру сделал в италии, а теперь позорится
Forint
Forint
22 февраля 2016 в 10:29
Журналист заявил... И правильно сделал Соккер что поставил пометку "Слухи". Мало ли что там заявил журналист. Спагетти тренер, Тотти легенда клуба, у каждого своя истина.
нечитайло
нечитайло
22 февраля 2016 в 08:46
Тренеру видней с вышки
nahan
nahan
22 февраля 2016 в 06:38
Тренер авторитет для игроков, какими бы звездами они не были.
BADim50
BADim50 ответ Deuced (раскрыть)
22 февраля 2016 в 06:10
У Хави были более сильные партнеры по команде на которых он мог играть и которые играли на него. Решение по своей карьере Хави принимал сам и все его решение уважают. Тотти таскал рояль в Роме всю карьеру и делал это достаточно не плохо. Нет ничего ужасного, что человек не хочет покидать родную команду, мы все должны это тоже уважать, а не гнать на человека, который многое сделал для футбола и для своей команды. И если он чувствует в себе силы продолжать, почему бы и не давать ему, пускай 15-20 мин в некоторых матчах (особенно в которых заведомо все решено). П - преданность, не так часто встречается в современном футболе, это дорогого стоит.
КПР
КПР ответ KoValery (раскрыть)
22 февраля 2016 в 04:05
Очередная твоя чушь несусветная.
DSGRoma
DSGRoma ответ Duce_777 (раскрыть)
22 февраля 2016 в 01:19
Да, я вижу как вас рвет в новостях про Тотти. Lazio-Kiev аж разродился многотомными опусами. Спокойней, курочки, спокойней, дерби еще не скоро. Про лацио говорить вообще нечего, катают унылые ничейки с Фрозиноне, плетутся в середине турнирной таблицы, дерби нескоро еще, пытаются, как голуби, сверху капнуть на Императора Рима. Измельчали лациале, как старухи сварливые стали.
Deuced
Deuced ответ Alcaron (раскрыть)
21 февраля 2016 в 23:59
это разве не очевидно? Хави и в тройке лучших был в борьбе за золотой мяч
Alcaron
Alcaron ответ Deuced (раскрыть)
21 февраля 2016 в 23:36
хави уровнем выше?хорошая шутка
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Duce_777 (раскрыть)
21 февраля 2016 в 23:36
Это больной вопрос незаконнорождённого дитя римских предместий!)
Deuced
Deuced
21 февраля 2016 в 23:27
вот и эгоистичная натура в очередной раз всплыла. Хави игрок уровнем выше его и то решил уйти, знаю что уровнем сдал как ни крути, Пирло, Дель Пьеро ушли в США и Австралию соответственно но это даже не знаю как назвать... 40 лет а ума нет
KoValery
KoValery
21 февраля 2016 в 23:19
Конфликты Зенита перекочевали вместе со Спаллетти в Рому. Когда Широкова Лучано сплавил, то руководство тоже поддерживало тренера, а через 2 недели и Спала в отставку отправили. Не может он с авторитетами в команде общий язык найти.
Duce_777
Duce_777 ответ DSGRoma (раскрыть)
21 февраля 2016 в 22:54
Сами кто? Незаконнорожденные дети Бенито. Вечно завидуете древнейшему римскому клубу.
05 dag
05 dag ответ elmi.eyubov (раскрыть)
21 февраля 2016 в 22:40
Я конечно все понимаю , легенда и т.д.. Но он не играл и при Гарсии ! Обидно , но Тотти не 25 лет ему уже почти 40 . Зачем подкладывать бомбу под родной клуб во имя собственной выгоды ? Все эти действия Ческо не помогают Роме , а мешают ей ! И если ты это все поддерживаешь , то ты не болельщик Ромы , ты персофан Тотти , потому что тебе плевать на Рому !!
DJIIN
DJIIN
21 февраля 2016 в 22:28
но его реально не пускали играть с РЕалом
EAGinLE
EAGinLE
21 февраля 2016 в 21:46
Звезды негдуют .
АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
21 февраля 2016 в 21:30
Спаллетти сам себе могилу выроет если с Тотти рассорится
112910415
112910415
21 февраля 2016 в 21:10
прагматики, однако
DSGRoma
DSGRoma
21 февраля 2016 в 21:07
Ничего себе Lazio-Kiev бомбит. Да, дружище, это - Рома, это - Тотти, а не какая-нибудь провинциальная курятня.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ elmi.eyubov (раскрыть)
21 февраля 2016 в 21:04
Кто ж тебя заставил такие звуки издавать?)))
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
21 февраля 2016 в 20:59
Молчал бы. Кукареку
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
21 февраля 2016 в 20:51
Этот персонаж действительно легендарен. Ничего, что титулов- кот наплакал, но 5 фактов его биографии, которые заставляют сердца его хейтеров трепетать:


1.Тотти бьет Балотелли, 2010 год.

Вот и еще один неприятный инцидент в матче с "Интером" в 2010-м. Этот поступок Тотти объяснить еще сложнее. На 87-й минуте финала Кубка Италии против "Интера" (0:1) Франческо взял и со всей силы лупанул по ногам Марио Балотелли. Красная карточка очевидна. Отрицать её он не стал. Аргументировал он это тем, что Балотелли позволял себе нецензурно выражаться в его адрес.

Однако, и сам Балотелли заявлял, что помимо того, что Тотти его ударил, так и допустил себе несколько очень обидных расистских оскорблений.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
21 февраля 2016 в 20:48, ред.
2. Тотти плюется в Поульсена, 2004 год.

В матче на ЕВРО-04 между Италией и Данией Тотти плюнул в Кристиана Поульсена. Почему? Неизвестно. Сам Ческо говорит, что абсолютно не соображал, что делал. Но резонанс это получило знатный. На него сразу вылилось столько критики, что даже сейчас, спустя 12 лет, этот эпизод не забывают.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
21 февраля 2016 в 20:46
3. Тотти дерется с соперником, а потом со своим лучшим другом, 2007 год.

В матче 2007-го года с "Ливорно" (1:1) римский "Амператор" рассвирепел настолько, что толкнул своего соперника, после чего стал выяснять с ним отношения на повышенных тонах, не обращая даже внимания на арбитра. Последнему это не сильно понравилось, и вот уже желтая карточка превратилась в красную.

Сопроводить разбушевавшегося Пупси на скамейку принялся его личный тренер и лучший друг Вито Скала. Однако, и это стало раздражителем для Ческо. Он сильно толкнул Скалу, после чего тот свалился на землю.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
21 февраля 2016 в 20:45, ред.
4. тотти уходит в раздевалку на 70-й минуте встречи, 2010 год.

В 2010 году противостояние "Ромы" и "Интера" стало довольно неудачным для "королька". В обоих матчах чемпионата Тотти был страшно зол на своих соперников. В первом же его ярость была сдержанна. После того, как он был заменен на 70-й минуте, капитан команды просто последовал в раздевалку. Матч закончился победой "нерадзурри" со счетом 1:0.

Экс-игрок "Лацио" и сборной Италии Паоло Ди Канио раскритиковал поступок Франческо, назвав того "эгоистом", а поступок "позорным".
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
21 февраля 2016 в 20:44
5. Тотти обвиняет "Ювентус" в нечестной игре, 2014 год.

После последнего матча "Рома" - "Ювентус" (2:3), судейство которого действительно вызывает множество вопросов. Тотти в пух и прах раскритиковал арбитра матча и своих заклятых соперников, заявив, что "Ювентусу нужно выступать в собственном чемпионате" из-за того, что судьи всегда подсуживают им.

Естественно, такие слова незамеченными остаться не могли. И заявления Тотти вылились в перепалку с женой президента "Юве", которая заявила, что это Ческо должен играть в своём собственном чемпионате.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
21 февраля 2016 в 20:39
Как к этому персонажу римских анекдотов можно нормально относиться? Разве что, как к Чапаеву или поручику Ржевскому!)
Shulc
Shulc
21 февраля 2016 в 19:52
Скандал года)
DSGRoma
DSGRoma ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
21 февраля 2016 в 19:49
Где ты увидел истерику со стороны Тотти? Легко, основываясь на слухах, щелкать такие комментарии. Твое "мнение" я понял, что происходит на самом деле, не знаем не ты, не я, но ты свое глобальное отношение к Тотти определил уже давно, и этот шабаш, как лыко в строку для тебя.
MarkN1007
MarkN1007
21 февраля 2016 в 19:48
вот так вот легко и просто можна сбросить императора з трона жаль что так нельзя било делать лет 250 назад
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