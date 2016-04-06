Полиция провела обыски в штаб-квартире УЕФА

Штаб-квартира УЕФА в Сьоне была подвергнута обыску швейцарской полицией после того, как имя президента ФИФА, а в прошлом генерального секретаря УЕФА, Джанни Инфантино было упомянуто в делах об офшорах в Панаме, так называемых «панамских документах».
Напомним, что глава ФИФА подозревается в перепродаже прав на трансляцию матчей Лиги чемпионов.
Сам Инфантино свою причастность к коррупционному скандалу отвергает.
Так ФИФА никогда не найдёт себе руководителя........
Потому как если и есть где то честные чиновники то не в футболе........слишком много денег крутится ....любой под колпаком.
Так ФИФА никогда не найдёт себе руководителя........
Потому как если и есть где то честные чиновники то не в футболе........слишком много денег крутится ....любой под колпаком.