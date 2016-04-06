Полиция провела обыски в штаб-квартире УЕФА

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06 апреля 2016, 18:23

Штаб-квартира УЕФА в Сьоне была подвергнута обыску швейцарской полицией после того, как имя президента ФИФА , а в прошлом генерального секретаря УЕФА , Джанни Инфантино было упомянуто в делах об офшорах в Панаме, так называемых «панамских документах».

Напомним, что глава ФИФА подозревается в перепродаже прав на трансляцию матчей Лиги чемпионов.

Сам Инфантино свою причастность к коррупционному скандалу отвергает.