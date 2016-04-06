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Полиция провела обыски в штаб-квартире УЕФА

06 апреля 2016, 18:23

Штаб-квартира УЕФА в Сьоне была подвергнута обыску швейцарской полицией после того, как имя президента ФИФА, а в прошлом генерального секретаря УЕФА, Джанни Инфантино было упомянуто в делах об офшорах в Панаме, так называемых «панамских документах».

Напомним, что глава ФИФА подозревается в перепродаже прав на трансляцию матчей Лиги чемпионов.

Сам Инфантино свою причастность к коррупционному скандалу отвергает.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
07 апреля 2016 в 07:57
Переводчик гад подбросил
nahan
nahan
07 апреля 2016 в 07:05
Футбол поганят...
bertoshas
bertoshas
06 апреля 2016 в 21:49
Инфантино не позавидуешь...
drug01
drug01
06 апреля 2016 в 21:00
ИнфантиноДжанни продолжение следует...
Санчо Панса
Санчо Панса
06 апреля 2016 в 20:12
Быстро они конечно! Полагаю, что Джанни не с этого хотел начать свой путь в качестве президента ФИФА) Прошлое в итоге о себе напомнило.
Belars
Belars
06 апреля 2016 в 20:02, ред.
Надо быть полным тормозом и дебилом, чтобы хранить такие документы в штаб-квартире, особенно после событий последнего года.
mat73
mat73
06 апреля 2016 в 19:46
Недолго длилось счастье и благоденствие Инфантино!
Амба Нагорск
Амба Нагорск
06 апреля 2016 в 19:45
Во всех офшорах находится 32 трл $ в т.ч. наших 1 Всего
Mr. Yes Yes Yes
Mr. Yes Yes Yes ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля 2016 в 19:27
Я тоже знаю троль лжец и дественник
patra
patra
06 апреля 2016 в 19:18
Хо-хо-хо, это уже покруче "Санты-Барбары" разворачивается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 апреля 2016 в 19:14
А нельзя было его проверить на жадность перед выборами...............
Так ФИФА никогда не найдёт себе руководителя........
Потому как если и есть где то честные чиновники то не в футболе........слишком много денег крутится ....любой под колпаком.
Mr. Yes Yes Yes
Mr. Yes Yes Yes ответ KAFA2525 (раскрыть)
06 апреля 2016 в 19:11
NO CRIMINALITY !!! YESYESYES ЦСКА Самая честная команда в мире
нечитайло
нечитайло
06 апреля 2016 в 19:05
так чего нашли?
wostriks
wostriks
06 апреля 2016 в 19:03
ИнфантиноДжанни Месси подставил всех)
KAFA2525
KAFA2525
06 апреля 2016 в 19:03
Пора и офис цска обшманать. ЭтоИнтересно, что там найдётся и по каким статьям…
Mr. Yes Yes Yes
Mr. Yes Yes Yes
06 апреля 2016 в 18:59
Кто-то у них там стучит и крысятничает надо найти и обезвредить YESYESYES!!!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Splurgeloa (раскрыть)
06 апреля 2016 в 18:55
выгодна абсолютно всем гы-гы
DXTK
DXTK
06 апреля 2016 в 18:53
ПОЛИЦИЯ "ВСЕМ СТОЯТЬ ДЕНЬГИ В НОСКИ НЕ ПРЯТАТЬ".......
Splurgeloa
Splurgeloa ответ Viduka (раскрыть)
06 апреля 2016 в 18:51
По моему в России никто не борется с коррупцией и высшим чинам она выгодна.Вор на воре абсолютно везде.
Viduka
Viduka ответ FILL31185 (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля 2016 в 18:45, ред.
И давно полиция в России борется с коррупцией?
RussianHorse
RussianHorse
06 апреля 2016 в 18:43, ред.
Неизвестные в красно-белом провели обыски в музеях ЦСКА и Зенита,любовались кубками
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
06 апреля 2016 в 18:42
Когда следующие выборы?
followyoudream
followyoudream
06 апреля 2016 в 18:30
Вот так дела,Месси подставил всех))
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