Неймар: «Хотел бы играть вместе с Погба в „Барселоне“»

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07 апреля 2016, 18:00

Форвард «Барселоны» рассказал, с кем бы ему хотелось играть в одной команде, а также вспомнил о своем кумире детства.

«Думаю, Погба бы хорошо вписался в „Барселону“. Хотел бы играть вместе с ним и видеть Поля в сине-гранатовой футболке.

Моим кумиром был Робиньо, у меня даже в комнате висел плакат с ним. Его игра меня просто очаровывала.

Лучший игрок из тех, с кем мне доводилось играть? Месси».

Ранее сообщалось, что «Барселона» не собирается отпускать Неймара из своего клуба.