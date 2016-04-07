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Неймар: «Хотел бы играть вместе с Погба в „Барселоне“»

07 апреля 2016, 18:00

Форвард «Барселоны» Неймар рассказал, с кем бы ему хотелось играть в одной команде, а также вспомнил о своем кумире детства.

«Думаю, Погба бы хорошо вписался в „Барселону“. Хотел бы играть вместе с ним и видеть Поля в сине-гранатовой футболке. 

Моим кумиром был Робиньо, у меня даже в комнате висел плакат с ним. Его игра меня просто очаровывала. 

Лучший игрок из тех, с кем мне доводилось играть? Месси».

Ранее сообщалось, что «Барселона» не собирается отпускать Неймара из своего клуба.

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92 ответ sany14 (раскрыть)
09 апреля 2016 в 20:36
Все равно в Барсе зарплаты бешеные, по сравнению с Реалом
Лёшка. Асиров
Лёшка. Асиров
09 апреля 2016 в 01:29
вряд ли - такое сбудится
Неймар как и Месси будет до конца в Барселоне - а Погба - перейдёт в МС) и с концами)
вот и будут - друг против друга играть в ЛЧ)
Wo_Ong
Wo_Ong ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
08 апреля 2016 в 12:27
мне вообще на Интер плевать, с чего ты взял?
Руслан Тулемисов
Руслан Тулемисов
08 апреля 2016 в 09:29
А сомной нехочеш исли да то жду тебя в Петровке и будем вместе играть на карасаз арене
vovinho11
vovinho11 ответ ❀❀❀SLAWA❀❀❀ (раскрыть)
08 апреля 2016 в 05:24
Исправь ошибку
JepPs
JepPs
08 апреля 2016 в 01:48
Да какой Погба хахаахха Барсе защиту надо усиливать....
karasc1
karasc1 ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
08 апреля 2016 в 01:37
Хумельс к нам скорей перейдет!
АлексейИ
АлексейИ ответ Пластун (раскрыть)
08 апреля 2016 в 01:00
А где Бускетс?
JonSnow
JonSnow ответ Пластун (раскрыть)
08 апреля 2016 в 00:10
да, Коке тоже хорош
nulll
nulll ответ Пластун (раскрыть)
08 апреля 2016 в 00:01
просто ты слабо разбираешься в футболе ) погбище когда нужно может взять игру на себя и решить исход матча, способен выгрызть центр если надо, а коке вообще никто не знает, кроме сектантов наверно
Торвин
Торвин
07 апреля 2016 в 23:06
Хоти дальше.
Амба Нагорск
Амба Нагорск
07 апреля 2016 в 22:04
Помечтать не вредно Неймар
Пластун
Пластун ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2016 в 21:53
Я и про класико. Можешь посмотреть в коментах моих время того матча.
❀❀❀SLAWA❀❀❀
❀❀❀SLAWA❀❀❀
07 апреля 2016 в 21:31
Чувак да ты зазнаёшся Неймар
Павел Амурский
Павел Амурский
07 апреля 2016 в 21:30
Неймар, езжай на родину.
Ярос Love
Ярос Love
07 апреля 2016 в 21:28
Неймар срочно переходи в Юве.
savik1995
savik1995
07 апреля 2016 в 21:27
Неймар чувак с тобой играет великий МессиЛионель, и тебе этого мало.
Apsny
Apsny
07 апреля 2016 в 21:25
Может и подойдет Погба Барселоне, но очень дорог.
Leo-1987
Leo-1987
07 апреля 2016 в 21:01, ред.
Неймара с Погба в Анжи, на замену будут выходить)))))
Пластун
Пластун ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:55
Вот я и говорю. Опять возмут супер стар. А нужен работяга и который читает игру. Ракитич работяга но игру не читает.
Leo-1987
Leo-1987 ответ Пластун (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:49
Плюс в защиту Сильву Компани))
Пластун
Пластун ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:47
Это руководству Барсы надо задать. Он был давно за ещё когда стоит до 60 млн.
Пластун
Пластун
07 апреля 2016 в 20:45
Коке и Хумельс нужны Барсе. Центр- Коке, Туран, Роберто, Ракитич, Рафинья, Иньеста. Защита- Пике, Маскерано, Хумельс, Альба, Видаль, Алвес. Тер Штеген-красота, Браво- сказка. Нападение- стыдно не знать!!! Что ещё надо, что бы без нервов встречать старость?????? ...Конечно можно ещё прикупить парочку для ротаций и замен.
Leo-1987
Leo-1987 ответ Пластун (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:41
Да ты прав он неплох,но уступает Полю.
Leo-1987
Leo-1987 ответ Пластун (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:40
Я тож был)
Пластун
Пластун ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:38
Я был до пол 1. ))) Эт ты вчера пропал))
Пластун
Пластун
07 апреля 2016 в 20:37
Вот поясните если сможите. Чем Погба лучше Коке? Коке дешевле в два раза. Играет в ЛЛ. Быстрее. Отрабатывает в отборе. Быстрее читает игру в плане пасов. Считают заменой Хави( ну явно преувеличено). Чем он хуже??? Ценой малой???
Leo-1987
Leo-1987 ответ Пластун (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:36
Нет . Он спрашивал где я живу, и я ему ответить хочу.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Пластун (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:35
Все меры хороши, главное ПогбаПоль не в Барсу))))))
Пластун
Пластун ответ Leo-1987 (раскрыть)
07 апреля 2016 в 20:35
После вчерашнего? Смеёшься?
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