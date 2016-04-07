Неймар: «Хотел бы играть вместе с Погба в „Барселоне“»

Форвард «Барселоны» Неймар рассказал, с кем бы ему хотелось играть в одной команде, а также вспомнил о своем кумире детства.
«Думаю, Погба бы хорошо вписался в „Барселону“. Хотел бы играть вместе с ним и видеть Поля в сине-гранатовой футболке.
Моим кумиром был Робиньо, у меня даже в комнате висел плакат с ним. Его игра меня просто очаровывала.
Лучший игрок из тех, с кем мне доводилось играть? Месси».
Ранее сообщалось, что «Барселона» не собирается отпускать Неймара из своего клуба.
Неймар как и Месси будет до конца в Барселоне - а Погба - перейдёт в МС) и с концами)
вот и будут - друг против друга играть в ЛЧ)
Неймар как и Месси будет до конца в Барселоне - а Погба - перейдёт в МС) и с концами)
вот и будут - друг против друга играть в ЛЧ)