Дубль Роналду помог «Реалу» одолеть «Валенсию»

В поединке 37-го тура Примеры «Реал» перестрелял «Валенсию».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» — «Валенсия» — 3:2 (2:0)
Голы: Роналду 26, 59, Бензема 42 — Родриго 55, Андре Гомеш 81.
«Реал»: Касилья, Варан, Марсело, Данило, Рамос, Кроос, Каземиро, Хамес Родригес, Васкес (Хесе 76), Роналду (Арбелоа 79), Бензема (Ковачич 65).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Валенсия»: Диего Алвес, Абденнур (Санти Мина 46), Мустафи, Сикейра, Жоау Канселу (Андре Гомеш 46), Перес (Пьятти 86), Хави Фуэго, Родриго, Парехо, Барраган, Пако Алькасер.
Главный тренер: Пако Айестаран.
Предупреждения: Перес 13, Сикейра 39, Андре Гомеш 43, Каземиро 52, Хави Фуэго 69.
Судья: Давид Фернандес Борбалан.
Отметим, что «сливочным» не мог помочь основной вратарь Кейлор Навас, который получил травму.
Со второй фазы атаки?
Так что иди учи мат часть умник...
Со второй фазы атаки?
Так что иди учи мат часть умник...
удачи и здоровья .
удачи и здоровья .
Не в обиду конечно!)
Не в обиду конечно!)
"гол бензема из офсайда и удаление родриго..."
далее по тексту
"гол бензема из офсайда и удаление родриго..."
далее по тексту
Последнее что вспоминается психи Неймара на тренировке,налоговые будни игроков,вылет из ЛЧ.....ну у всех свои радости.........
Последнее что вспоминается психи Неймара на тренировке,налоговые будни игроков,вылет из ЛЧ.....ну у всех свои радости.........
Судья - клоун. Такой победе радоваться - себя не уважать как по мне
Судья - клоун. Такой победе радоваться - себя не уважать как по мне