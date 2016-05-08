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Дубль Роналду помог «Реалу» одолеть «Валенсию»

08 мая 2016, 19:57
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В поединке 37-го тура Примеры «Реал» перестрелял «Валенсию».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» — «Валенсия» — 3:2 (2:0)
Голы: Роналду 26, 59, Бензема 42Родриго 55, Андре Гомеш 81.

«Реал»: Касилья, Варан, Марсело, Данило, Рамос, Кроос, Каземиро, Хамес Родригес, Васкес (Хесе 76), Роналду (Арбелоа 79), Бензема (Ковачич 65).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Валенсия»: Диего Алвес, Абденнур (Санти Мина 46), Мустафи, Сикейра, Жоау Канселу (Андре Гомеш 46), Перес (Пьятти 86), Хави Фуэго, Родриго, Парехо, Барраган, Пако Алькасер.
Главный тренер: Пако Айестаран.

Предупреждения: Перес 13, Сикейра 39, Андре Гомеш 43, Каземиро 52, Хави Фуэго 69.

Удаление: Родриго 83.

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

Отметим, что «сливочным» не мог помочь основной вратарь Кейлор Навас, который получил травму.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
SARACIN
SARACIN ответ рус фан (раскрыть)
10 мая 2016 в 08:36
А я всё же напишу. Не считаю себя супер адекватным, но никогда не хамлю, если человек того не заслужил! Сначала посмотри, кому и за что я грублю! С нормальными людьми, я веду нормальный диалог. И я не опускаюсь до уровня школьником, поливая грязью чужие команды и их болельщиков.
рус фан
рус фан ответ TheDDS (раскрыть)
10 мая 2016 в 00:35, ред.
Констатирую что вЫ просто двуличны и срочно забыли сколько удалений дали вАШИМ в этом сезоне, а про низкое поведение не вАМ говорить болелам каталонским. Ниже вАШИХ глоров невозможно опуститься, а по части быстро шизофренично зарегестрировать новый акк и поливать оскорблениями и плюсовать всякий шлак именно на ветках Реала вЫ каталонские чемпионы с космическим отрывом.
рус фан
рус фан ответ TheDDS (раскрыть)
10 мая 2016 в 00:06
Здесь не тема каталонских, но вЫ так же постоянно здесь уймитесь уже.
рус фан
рус фан ответ SARACIN (раскрыть)
10 мая 2016 в 00:03, ред.
вЫ знаете сейчас почитал вАШИ коменты я смотрю вЫ любите судить других людей причем именно обращаясь и переходя на личности это очень очень!!! печально и показывает в вАС порой просто хама, а вЫ видимо себя считаете адекватным и культурным сами себя обманывая, слова " терпила" и какой то там рот и другое не красят вАС и удручает других людей, так же от вАС сквозит часто необьективныи негативом по отношению к Реалу, вЫ для меня являетесь обычным болелом каталонских таким каких здесь очень много, которые в своем глазу бревна не увидят в чужом же соринку заметят. Здесь на этом сайте невозможно оставаться для всех приятным и я не претендую на эту роль и считаю что правильно написал свое редкое и скромное "пр...ок" пользователю ДДСу так как он напомню для вАС написал с издевкой что Реал не обошелся без очередного удаления и это написал болела команды которая чаще чем все (в разы!!!) получала удаления и судейские подачки в этом сезоне в Примере. Ответ мне не пишите читать не буду.
Amanjol Mukashev
Amanjol Mukashev
09 мая 2016 в 15:26
все силы надо оставить на лигу чемпионов чтобы разобрать этот икарус
iglxxx
iglxxx
09 мая 2016 в 15:15
почему не засчитали гол данило? непонятно
iglxxx
iglxxx ответ зигзаг (раскрыть)
09 мая 2016 в 15:08
ИНТЕРЕСНО ОЧЕМ ОНИ ГОВОРЯТ.ТО ЧТО РОН В 2 ЧЕМПИОНАТАХ ЗАВОЕВАЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО И ВЛИЧНОЙ ГОНКЕ БОМБАРДИРОВ ЗАБИВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ УЖЕ 4 ГОД ВПОДРЯД!
iglxxx
iglxxx ответ зигзаг (раскрыть)
09 мая 2016 в 15:05
ВОТ ИМЕННО.ТРЕБЛЫ ТРОФЕИ ЭТО ЗАСЛУГА ВСЕГО КЛУБА А ЗАБИТЫЕ МЯЧИ ЭТО ЗАСЛУГА ИГРОКА
SkiNheD
SkiNheD
09 мая 2016 в 14:51
Игра была интересной. Судья прям чупакабра, вот так в каждом матче судить должен настоящий судья)))
FERIS
FERIS ответ DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
09 мая 2016 в 14:07
Но забивал то он по правилам?
Со второй фазы атаки?
Так что иди учи мат часть умник...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leo-1987 (раскрыть)
09 мая 2016 в 13:08
и тебя с Праздником !!!
удачи и здоровья .
League1
League1
09 мая 2016 в 13:01
Не смотря на неудачное начало сезона с Бенитесом, не смотря на бесконечные симуляции барсы, не смотря на то, что барсу изо всех сил тянут судьи, Реал отстает от судейской команды всего лишь на одно очко. Браво, Реал!
Leo-1987
Leo-1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 мая 2016 в 12:59
Ну-ну!)Будь здрав!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leo-1987 (раскрыть)
09 мая 2016 в 12:54
Да ну что ты....какие могут быть обиды......услышать такое от чела с ником Leo - это комплимент........
Leo-1987
Leo-1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 мая 2016 в 12:52
Твоя писанина - это бред алкоголика!)
Не в обиду конечно!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leo-1987 (раскрыть)
09 мая 2016 в 12:32, ред.
нет конечно.....пробовал....бухим про Барсу не катит писать.....рвёт........(ツ)
Leo-1987
Leo-1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 мая 2016 в 12:26
Скажи честно,ты в бухом состоянии пишешь?)
serjinhо
serjinhо
09 мая 2016 в 12:16
заголовок неверен
"гол бензема из офсайда и удаление родриго..."
далее по тексту
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 мая 2016 в 12:09
Если б не периодически захаживающие на ветку Реала завидующие "барсопоклонники" мы бы и не вспомнили что Барса ещё существует.......
Последнее что вспоминается психи Неймара на тренировке,налоговые будни игроков,вылет из ЛЧ.....ну у всех свои радости.........
Leo-1987
Leo-1987
09 мая 2016 в 12:05
С победой!)
3lodeg0s
3lodeg0s
09 мая 2016 в 10:04
Реал не может, судья поможет.
jam
jam
09 мая 2016 в 09:45
Комментаторам следует зашить рты, бомбит от того что впоследнем ттуре Реал может выйграть примеру?) а Каталония потом и Севилье проиграет в финале кк))
Amanjol Mukashev
Amanjol Mukashev
09 мая 2016 в 09:03
всех с праздником 9 мая
Wo_Ong
Wo_Ong ответ illusionist8 (раскрыть)
09 мая 2016 в 08:55
один из сильнейших тренеров 21 века? Ахахах, что курил сынок?
амурец
амурец
09 мая 2016 в 07:55
Реал с победой, и насчёт всех тут разговоров о том, что Реалу помог судья, не знаю матч не видел, но знаю одно не барсафантикам про это говорить
Батя_Курова
Батя_Курова
09 мая 2016 в 07:54
Барселона конечно то еще днище, но Реалу до нее как до луны со своим наманикюренным дельфином!
Батя_Курова
Батя_Курова
09 мая 2016 в 07:50
Старая португальская бабка опять порешала)))
Mаленький Принц
Mаленький Принц
09 мая 2016 в 06:53
За команду не стыдно, хоть сезон уже давно полностью провален.Во втором тайме полностью возили Реал. В 3 раз подряд должны были лишить Реал шансов на чемпионство на СБ

Судья - клоун. Такой победе радоваться - себя не уважать как по мне
бoсх
бoсх
09 мая 2016 в 06:53
как только замаячила потеря очков для розовых тут же последовало удаление=)классика жанра!
nahan
nahan
09 мая 2016 в 04:59
Важная победа, теперь вторые.
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