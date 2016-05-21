Мутко: «С Нойштедтером всё будет нормально, раз вызван в сборную»

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21 мая 2016, 20:44

Министр спорта РФ , глава РФС прокомментировал оглашение состава сборной России на Евро-2016, отметив вызов защитника «Шальке» , о получении которым российского гражданства еще не сообщалось.

«Нормальный состав, но несколько травм было у игроков. Нойштедтер включен, значит, все нормально. Значит, все хорошо с ним будет. Поздравляю всех игроков, которые попали в состав сборной России. Жаль только, что Кузьмин получил травму. Думаю, что Леонид Слуцкий на пресс- конференции все объяснит. У сборной России нормальный состав, жаль, что туда не попали те, кто травмировался».