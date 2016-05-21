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Мутко: «С Нойштедтером всё будет нормально, раз вызван в сборную»

21 мая 2016, 20:44

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко прокомментировал оглашение состава сборной России на Евро-2016, отметив вызов защитника «Шальке» Романа Нойштедтера, о получении которым российского гражданства еще не сообщалось.

«Нормальный состав, но несколько травм было у игроков. Нойштедтер включен, значит, все нормально. Значит, все хорошо с ним будет. Поздравляю всех игроков, которые попали в состав сборной России. Жаль только, что Кузьмин получил травму. Думаю, что Леонид Слуцкий на пресс- конференции все объяснит. У сборной России нормальный состав, жаль, что туда не попали те, кто травмировался».

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Все комментарии
Иван Котовский
Иван Котовский
21 мая 2016 в 23:48
Свой среди чужих - чужой среди своих.
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ Spartak_Rulit (раскрыть)
21 мая 2016 в 21:56, ред.
Динамо по своей глупости погубилось а не из-за Мутко. Ну и еще и руку приложил Платини лишив их право выступать в Лиги Европы, вот после этого все поплыло(
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
21 мая 2016 в 21:15
Зачем тогда перед стартом РФПЛ этот глупый лимит делал? Делаешь лимит и приглашаешь всяких Гильерме Нойштедтера... лимит одназначно Динамиков погубил мутко это ваш враг))
10 seconds to stars
10 seconds to stars
21 мая 2016 в 21:14
В 145 млн. стране нет нормальных игроков? что какого-то средненького Нойштедтера вызывают, у которого ни рос паспорта, ни игр за сборную. Лол :D
cska1948
cska1948 ответ Одно слово румын (комментарий удален) (раскрыть)
21 мая 2016 в 21:00
Похоже что этого "немца" вызвали в сборную по персональной просьбе Г.С.Орлова.
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud
21 мая 2016 в 20:53
Цирк, паспорта нет а в сборную уже вызвали.
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