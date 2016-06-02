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Гарри Монк возглавил «Лидс Юнайтед»

02 июня 2016, 16:00

«Лидс Юнайтед», как и ожидалось, объявил о назначении Гарри Монка на пост главного тренера команды.

Новоиспеченный рулевой поделился своими эмоциями:

«Здорово здесь оказаться. Это большая честь для меня — стать частью „Лидс Юнайтед“. Мы все знаем историю этого клуба и его место в английском футболе.

Страсть болельщиков, история и амбиции владельца — все это совпадает с тем, чем я хотел заниматься. Мне нужен был вызов, я хотел быть задействованным в большом проекте. Вот почему сегодня я нахожусь здесь».

Гарри Монк возглавил «Лидс Юнайтед»

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Все комментарии
KewellLeeds
KewellLeeds
02 июня 2016 в 22:00
Удачи Гарри,стань успешной частью истории любимого мной клуба.
DXTK
DXTK
02 июня 2016 в 20:30
У Монка есть яйца, он Мужик возглавил Лидс, в отличии от португальского переводчика.
Viduka
Viduka
02 июня 2016 в 16:31
Посмотрим,сколько времени сардинский йолоп отведет Монку.
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