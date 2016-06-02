Гарри Монк возглавил «Лидс Юнайтед»

1464872443

02 июня 2016, 16:00

«Лидс Юнайтед», как и ожидалось, объявил о назначении на пост главного тренера команды.

Новоиспеченный рулевой поделился своими эмоциями:

«Здорово здесь оказаться. Это большая честь для меня — стать частью „Лидс Юнайтед“. Мы все знаем историю этого клуба и его место в английском футболе.

Страсть болельщиков, история и амбиции владельца — все это совпадает с тем, чем я хотел заниматься. Мне нужен был вызов, я хотел быть задействованным в большом проекте. Вот почему сегодня я нахожусь здесь».