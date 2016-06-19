Моуриньо хочет видеть Аспиликуэту в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта, которого в прошлом сезоне клуб отказался отпускать в ПСЖ, все же может сменить команду. Интерес к испанцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Точнее, заполучить игрока хочет новый главный тренер МЮ Жозе Моуриньо. Стоимость Аспиликуэты может составить 15 млн евро.
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