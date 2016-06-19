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Моуриньо хочет видеть Аспиликуэту в «Манчестер Юнайтед»

19 июня 2016, 15:31

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта, которого в прошлом сезоне клуб отказался отпускать в ПСЖ, все же может сменить команду. Интерес к испанцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Точнее, заполучить игрока хочет новый главный тренер МЮ Жозе Моуриньо. Стоимость Аспиликуэты может составить 15 млн евро.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
20 июня 2016 в 12:17
Еще один испанец может сменить Челси на Ман.Юнайтед? Проходили такое! Мате это все прекрасно знакомо) Сезар в принципе не помешал бы манкунианцам. Мне импанирует игра этого крайнего защитника, который может закрыть оба фланга!
311
311
20 июня 2016 в 10:16
За 15 млн могут Васю Березуцкого купить!)
nahan
nahan
20 июня 2016 в 09:48
Маур будет пытаться переманить знакомых ему игроков, что в общем оправданно.
kupryaev
kupryaev
20 июня 2016 в 04:23
ну вот видно наконец что проблема в обороне МанчестерЮнайтед кем то обнаружена))
Selim Yavuz
Selim Yavuz
19 июня 2016 в 19:07
МанчестерЮнайтед с Моуриньо должен заиграть как раньше
Red_team
Red_team
19 июня 2016 в 19:02
Он справа в защите играет, чето я забыл, епт?
Судья
Судья
19 июня 2016 в 17:33
Хороший игрок, Но думаю Конте он бы тоже пригодился)
Kashaev Kamil
Kashaev Kamil
19 июня 2016 в 17:00
Пытается осуществить мечту в 11 Аспилискуэт
Артуро
Артуро
19 июня 2016 в 16:58
Аспиликуэта_Сезар хорошо!
Zimka
Zimka
19 июня 2016 в 15:41
МанЧелси Юнайтед...
Субъективное мнение
Субъективное мнение
19 июня 2016 в 15:35
Безусловно усилит МЮ, но не думаю что Конте захочет отпускать испанца... Ну а интерес со стороны Моуриньо понятен, ведь именно Жозе в свое время сказал - "Я думаю, если у меня была бы команда из одиннадцати Аспиликуэт, я бы мог выиграть Лигу Чемпионов".
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