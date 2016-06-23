Пьянич: «Я очень голоден до трофеев»

Новичок «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал, почему он решился на переход в стан «бьянконери»:
«Моя карьера движется в гору. Я прогрессирую шаг за шагом без резких скачков. Думаю, было подходящее время сменить атмосферу и перейти в большой клуб.
Я хочу побеждать и очень голоден до трофеев, поэтому надеюсь сделать это в „Ювентусе“.
Хочу отблагодарить руководство клуба за доверие, ведь они очень хотели подписать меня. Я переживаю лучшие годы в карьере и надеюсь, что буду прогрессировать и дальше».
11.06.2016, 16:07
Да еще и Пьянич сам способствовал тому чтобы его трансфер обошелся гоббам дешевле. Эх[кю] , кидалово боснийское, тоже мне, наследник Тотти хренов.
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Сейчас хоть всосал о чем я ? Ты очень часто заходишь на ветки Ювентуса , пишешь с сарказмом какую-то лабуду . Меня же нет на ветках Ромы ( только общие) , по одной простой причине -мне нас.ать на неё , есть тема я высказываю СВОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Смекаешь ?
11.06.2016, 16:07
Да еще и Пьянич сам способствовал тому чтобы его трансфер обошелся гоббам дешевле. Эх[кю] , кидалово боснийское, тоже мне, наследник Тотти хренов.
Ответить Подписаться Cсылка Жалоба В игнор 2
Сейчас хоть всосал о чем я ? Ты очень часто заходишь на ветки Ювентуса , пишешь с сарказмом какую-то лабуду . Меня же нет на ветках Ромы ( только общие) , по одной простой причине -мне нас.ать на неё , есть тема я высказываю СВОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Смекаешь ?
1 ) Хорошо ли ты владеешь русским языком ( умеешь читать )?
2) И если ответ на первый вопрос положительный , ответь на второй . Где ты прочитал хоть слово про трофеи ? Поиграй в игру,найди слово "трофей" в моем сообщении или синонимы этого слова )))
П.С. У вас у романистов комплексы по поводу трофеев )))
1 ) Хорошо ли ты владеешь русским языком ( умеешь читать )?
2) И если ответ на первый вопрос положительный , ответь на второй . Где ты прочитал хоть слово про трофеи ? Поиграй в игру,найди слово "трофей" в моем сообщении или синонимы этого слова )))
П.С. У вас у романистов комплексы по поводу трофеев )))