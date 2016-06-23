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Пьянич: «Я очень голоден до трофеев»

23 июня 2016, 20:27

Новичок «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал, почему он решился на переход в стан «бьянконери»:

«Моя карьера движется в гору. Я прогрессирую шаг за шагом без резких скачков. Думаю, было подходящее время сменить атмосферу и перейти в большой клуб.

Я хочу побеждать и очень голоден до трофеев, поэтому надеюсь сделать это в „Ювентусе“.

Хочу отблагодарить руководство клуба за доверие, ведь они очень хотели подписать меня. Я переживаю лучшие годы в карьере и надеюсь, что буду прогрессировать и дальше».

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Все комментарии
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ 05 dag (раскрыть)
25 июня 2016 в 13:09
Бывает.
05 dag
05 dag ответ elmi.eyubov (раскрыть)
25 июня 2016 в 12:41, ред.
К тому что стрелочник !! Любишь стрелки переводить ! А насчёт Погба , если Интер готов заплатить 140-160 млн евро , то готов сам его за руку взять и посадить в самолёт))) Джон Элкан сказал , Погба не уйдёт , а если и уйдёт , то давайте 140 млн чистыми . Помоему это одно и то же что на х послать , только вежливо ))
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ 05 dag (раскрыть)
25 июня 2016 в 11:31
Моя работа с поездами не связано, а ты это к чему?
05 dag
05 dag ответ elmi.eyubov (раскрыть)
25 июня 2016 в 08:49
Ты точно из РЖД )))
juvenale
juvenale ответ Reneg (раскрыть)
24 июня 2016 в 22:55
сообразительный)
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ 05 dag (раскрыть)
24 июня 2016 в 21:00
А как бы ты отреагировал на переход Погба в Интер? Не предательством ли?
05 dag
05 dag ответ elmi.eyubov (раскрыть)
24 июня 2016 в 20:31
elmi.eyubov
11.06.2016, 16:07
Да еще и Пьянич сам способствовал тому чтобы его трансфер обошелся гоббам дешевле. Эх[кю] , кидалово боснийское, тоже мне, наследник Тотти хренов.
Ответить Подписаться Cсылка Жалоба В игнор 2

Сейчас хоть всосал о чем я ? Ты очень часто заходишь на ветки Ювентуса , пишешь с сарказмом какую-то лабуду . Меня же нет на ветках Ромы ( только общие) , по одной простой причине -мне нас.ать на неё , есть тема я высказываю СВОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Смекаешь ?
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ 05 dag (раскрыть)
24 июня 2016 в 20:04
Ты где-то видел что я гадости писал про Пьянича? Вот так новость! -)))) а че ты постоянно тяфкаешь про какие то комплексы? Это называется судить о людях по себе. И еще я сомневаюсь что ты имеешь моральное право указывать га каких ветках я должен быть а на каких нет, догоняешь, не?
05 dag
05 dag ответ elmi.eyubov (раскрыть)
24 июня 2016 в 19:51, ред.
Ты точно вменяем ? Это ветка Ювентуса и она про игрока Ювентуса - Миралема Пьянича . Я написал , то что думал . А кого там что задевает , так это его комплексы , а не мои ! Что ты романист , делаешь на ветке бьянконери ? Пишешь гадости про игрока Ювентуса ( это ответ на вопрос ) . Я например, когда ушёл Видаль , не заходил на ветки Баварии и не ныл . Ушёл и ушёл , черт с ним . Каждый сам выбирает свой путь . Смекаешь ?
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ 05 dag (раскрыть)
24 июня 2016 в 19:16
Ну не знаю, а вот у тебя насколько я понял хобби такое, постоянно чесать фанатам Ромы о том какая у них бесхребетная команда, какие они лузеры и тд и тп. Вот только чего ты хочешь от этого? Мне лично непонятно. А про трофеи я упомянул лишь потому что ты и тебе подобные только по этому критерию судят болеть за команду или нет.
05 dag
05 dag ответ elmi.eyubov (раскрыть)
24 июня 2016 в 18:59, ред.
О , это интересная история . Я начал болеть во время просмотра ЧМ -1998, вернее просмотра финала . Лысая французкая шкура забила два гола . Я спросил :"Кто этот дядя?" Мне ответили , что это Зинедин Зидан и он играет за сборную Франции и Ювентус . Так я стал болеть за Ювентус и конкретно за Зизу . За сборную Франции не болею , потому что в том финале болел за Бразильцев ))) Я ответил на твой вопрос ? Теперь ответь на мои , если конечно сможешь .)))
1 ) Хорошо ли ты владеешь русским языком ( умеешь читать )?
2) И если ответ на первый вопрос положительный , ответь на второй . Где ты прочитал хоть слово про трофеи ? Поиграй в игру,найди слово "трофей" в моем сообщении или синонимы этого слова )))

П.С. У вас у романистов комплексы по поводу трофеев )))
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ juvenale (раскрыть)
24 июня 2016 в 18:43
Спасибо за рассказ, очень увлекательно, но я этот вопрос задал другому челу-))
Reneg
Reneg ответ juvenale (раскрыть)
24 июня 2016 в 18:42
Креспо играл в Парме в 96-00 и 12-14 годах. тебе 24-28 или 10-12. надеюсь первое))
Reneg
Reneg ответ elmi.eyubov (раскрыть)
24 июня 2016 в 18:37
а разве у них по другому бывает?)
juvenale
juvenale ответ elmi.eyubov (раскрыть)
24 июня 2016 в 18:26
я просто шел по рынку (мне было 8 лет) и мне купили две майки 1- Дель Пьеро 2- Креспо в Парме,вот после этого я и стал болеть за Юве
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ juvenale (раскрыть)
24 июня 2016 в 18:25
-))))
juvenale
juvenale ответ SonicStar (раскрыть)
24 июня 2016 в 18:24
какой ты злой
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ 05 dag (раскрыть)
24 июня 2016 в 17:09
Карма это у тебя, вечно на[Соблюдайте правила ]вать на трофеи -)))) ты бы мог мне рассказать как ты начал болеть за ювентус? Посмотрел в википедии количество трофеев , высчитал на калькуляторе и пришел к выводу "да это создана для меня!" Ну не спорь, так ведь было, верно?
05 dag
05 dag ответ elmi.eyubov (раскрыть)
24 июня 2016 в 16:13, ред.
А я смотрю ты в РЖД работаешь ))) Романист ничего не сделаешь , карма ))))
Reneg
Reneg ответ 05 dag (раскрыть)
24 июня 2016 в 16:12
не злоба это... сперва было удивление...потом разочарование.. думал Миралем-волк, оказалось, овца
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ 05 dag (раскрыть)
24 июня 2016 в 15:06
А ты прямо никогда не ноешь?
05 dag
05 dag ответ elmi.eyubov (раскрыть)
24 июня 2016 в 07:49
Я про Рому в целом. Его предыдущее место работы , там это считалось в порядке вещей
Spaydermen
Spaydermen
24 июня 2016 в 06:14
Закусывать надо! Пьянич_Миралем
Санчо Панса
Санчо Панса
24 июня 2016 в 05:31, ред.
Я прекрасно понимаю Миралема! За пять лет в Роме он ничего не выиграл. Впрочем он в этом не виноват! Просто Ювентус был на коне все эти пять лет в Италии. Жаль, что хотя бы Кубок Италии не довелось выиграть джалоросси, хотя они были так к этому близки( Не сомневаюсь, что Пьянич обязательно что-нибудь выиграет с Ювентусом)
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ SonicStar (раскрыть)
24 июня 2016 в 00:52
Ситуация здесь совсем иная. Милан тогда только начинал разваливатся и это связано не только с приходом Мексеса, хотя он и в Роме очень нестабильно играл. Сейчас я смотрю на Ювентус и не вижу предпосылок к тому что они впадут в кризис. Но здесь меня больше всего неприятно удивило то что босниец никого из партнеров по Роме не предупредил об уходе, свои мнение выразил лишь через Бальдиссони и не поблагодарил саму Рому за то что превратили его из зеленого пацана в одного из лучших плеймейкеров в Мире.
SonicStar
SonicStar
24 июня 2016 в 00:21
Сразу вспоминается Мексес, который тоже говорил, что любит Рому, но свалил в Милан за трофеями. В итоге ничего не выиграл ) надеюсь, Пьянича постигнет та же участь )
creep
creep
23 июня 2016 в 22:31
А Юве уже сыт по горло этими чемпионствами)
Juventus21
Juventus21
23 июня 2016 в 21:41
До сих пор не верится, что Миралем в Юве) всегда было привычно читать: "Хавбек Ромы, Миралем Пьянич" А тут, на те)
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ 05 dag (раскрыть)
23 июня 2016 в 21:39
Интересный подход должен признать, вот только где ты видел что он ныл? Уж тем более воочию?
elmi.eyubov
elmi.eyubov
23 июня 2016 в 21:38
Эх Миралем, Миралем.....
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