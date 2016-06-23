Пьянич: «Я очень голоден до трофеев»

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23 июня 2016, 20:27

Новичок «Ювентуса» рассказал, почему он решился на переход в стан «бьянконери»:

«Моя карьера движется в гору. Я прогрессирую шаг за шагом без резких скачков. Думаю, было подходящее время сменить атмосферу и перейти в большой клуб.

Я хочу побеждать и очень голоден до трофеев, поэтому надеюсь сделать это в „Ювентусе“.

Хочу отблагодарить руководство клуба за доверие, ведь они очень хотели подписать меня. Я переживаю лучшие годы в карьере и надеюсь, что буду прогрессировать и дальше».