Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига чемпионов 2016/2017

«Ювентус» разгромил на выезде загребское «Динамо»

27 сентября 2016, 23:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)0 : 4Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче группы H Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на выезде одержал крупную победу над загребским «Динамо». В другом матче «Севилья» с минимальным счетом переиграла «Лион».

Загреб, стадион «Максимир»

«Динамо» — «Ювентус» — 0:4 (0:2)
Голы: Пьянич 24, Игуаин 31, Дибала 57, Алвес 85.

«Динамо»: Шемпер, Шитум, Сигали, Шильденфельд, Пиварич, Антолич (Машадо 72), Бенкович, Жонас Гомес (Фиолич 49), Судани, Фернандес (Ходжич 58), Павичич.
Главный тренер: Желько Сопич (и.о.)

«Ювентус»: Буффон, Барцальи (Пьяца 68), Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Эрнанес, Хедира, Пьянич (Куадрадо 46), Эвра, Дибала, Игуаин (Манджукич 71).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Судья: Мануэл Де Соуза (Португалия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Копенгаген» разгромил на своем поле «Брюгге»
27 сентября 2016
ОфициальноЭллардайс покинул пост главного тренера сборной Англии
27 сентября 2016
«Копенгаген» — «Брюгге»: стартовые составы
27 сентября 2016
«Монако» — «Байер»: стартовые составы
27 сентября 2016
«Динамо» Загреб — «Ювентус»: стартовые составы
27 сентября 2016
«Лестер» — «Порту»: стартовые составы
27 сентября 2016
 
Сортировать
Все комментарии
juchok
juchok ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
28 сентября 2016 в 22:38
за возрождение не грех и бутылку шлепнуть!)
pensionerka
pensionerka
28 сентября 2016 в 12:12
Старуха кабинетная опять победу прикупила.
Ювентиец
Ювентиец
28 сентября 2016 в 08:59, ред.
С победой, братья и сестры!! Но не надо восхваляться.. Динамо - это даже не Лион... Полузащита - не для "больших" матчей... Миралем хорошо креативил, но это не Пирло... Пока... Взаимодействие полузащиты с нападением, всё-таки вяленькое.. Бон ни одной передачи на обострение не отдал! Когда такое было? Опять-таки, почему Макс не выпустил Пьяцу раньше? Третьим напом... Вопросы-вопросы... И где Маркиз?? Как же его не хватает... Стураро, в своих лучших кондициях, был бы гораздо полезнее Эрнанеса, хотя тот вчера пару раз очень здорово жахал... В общем, друзья, с победой, и, вперед, на Лион!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
28 сентября 2016 в 08:31
Вот это другое дело! Это настоящий Ювентус. Три из четырех голов в этом матче на счету новичков Старой Синьоры) Рад за Пипито Игуаина! Ему важно почувствовать уверенность в собственных силах и ощутить вкус забитых мячей. С заслуженной разгромной победой, Юве! Загребское Динамо похоже на пути обновления своего антирекорда в ЛЧ)
Die Roten
Die Roten
28 сентября 2016 в 06:43
3 гол хорош!
молодцы!с победой
Радар
Радар
28 сентября 2016 в 04:28
ну Динамо Загреб это как тот же Кротоне с дна серии А в принципе....
логичнее после слова Динамо везде добавлять букву З или писать Загреб
juchok
juchok
28 сентября 2016 в 03:10
Лига Чемпионов УЕФА
Динамо Загреб - Ювентус 27.09.2016 | 21:45 П2 1.288 выигрыш
Результат: 0:4 (0:2, 0:2)
Время расчёта: 27.09.2016 (23:34)
Видео:
Лига Чемпионов УЕФА
Спортинг - Легия 27.09.2016 | 21:45 П1 1.245 выигрыш
Результат: 2:0 (2:0, 0:0)
Время расчёта: 27.09.2016 (23:38)
Видео:
2145.7 RUB 1.60356 3440.76 RUB
============
тут я совсем не сомневался!на коньячок на изи)
тот еще добряк
тот еще добряк
28 сентября 2016 в 02:59
Дибала шикарный гол положил
raptorGM
raptorGM
28 сентября 2016 в 01:27
Ожидаемо. Соперник мягко говоря плюшевый.
Jessperknut
Jessperknut
28 сентября 2016 в 00:26
Княже с победой!
Aлиса
Aлиса
28 сентября 2016 в 00:01, ред.
Молорики. Победа в копилочку Италии.
Strikers188
Strikers188
28 сентября 2016 в 00:01
Алвес просто лучший
Gandalf The Grey
Gandalf The Grey
27 сентября 2016 в 23:56
Теперь дважды покарать французов и решать вопрос с первым местом! Нужны удобные соперники в 1/8!
Женя Максимов
Женя Максимов
27 сентября 2016 в 23:52
Ига отрабатывает свои 90 мулей. Интересно Динамо обыграло бы ЦСКА?
Александр Геннадьевич
Александр Геннадьевич
27 сентября 2016 в 23:50
Обрадовали спокойствие и методичность в игре Юве, теперь я на 100% уверен, что история со всякими Норшелланнами, Олимпиакосами и Галатасараями не повторится
pinturicchio86
pinturicchio86
27 сентября 2016 в 23:43
пытался найти эрнанеса на поле-не нашел, кто скажет где он был, какую роль исполнял
elmi.eyubov
elmi.eyubov
27 сентября 2016 в 23:40
С победой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 