«Ювентус» разгромил на выезде загребское «Динамо»

В матче группы H Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на выезде одержал крупную победу над загребским «Динамо». В другом матче «Севилья» с минимальным счетом переиграла «Лион».
Загреб, стадион «Максимир»
«Динамо» — «Ювентус» — 0:4 (0:2)
Голы: Пьянич 24, Игуаин 31, Дибала 57, Алвес 85.
«Динамо»: Шемпер, Шитум, Сигали, Шильденфельд, Пиварич, Антолич (Машадо 72), Бенкович, Жонас Гомес (Фиолич 49), Судани, Фернандес (Ходжич 58), Павичич.
Главный тренер: Желько Сопич (и.о.)
«Ювентус»: Буффон, Барцальи (Пьяца 68), Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Эрнанес, Хедира, Пьянич (Куадрадо 46), Эвра, Дибала, Игуаин (Манджукич 71).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
Судья: Мануэл Де Соуза (Португалия).
молодцы!с победой
логичнее после слова Динамо везде добавлять букву З или писать Загреб
тут я совсем не сомневался!на коньячок на изи)
