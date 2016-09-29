Клопп: «Коррупция в футболе? У меня нет опыта в этой теме»

1475160535

29 сентября 2016, 17:48

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о коррупции в футболе, который был задан в связи с последними событиями вокруг бывшего тренера сборной Англии Сэма Эллардайса. Также Клопп прокомментировал удачный старт «красных» в этом сезоне АПЛ.

«Мне трудно говорить о коррупции в футболе, поскольку у меня нет никакого опыта в этой теме.

Что касается выступлений „Ливерпуля“, то пока слишком рано радоваться. Сейчас мы заложили фундамент для будущих игр. Нам нужно качественно выполнять свою работу, поддерживать хорошую форму и немного удачи».