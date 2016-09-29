Top.Mail.Ru
Клопп: «Коррупция в футболе? У меня нет опыта в этой теме»

29 сентября 2016, 17:48

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о коррупции в футболе, который был задан в связи с последними событиями вокруг бывшего тренера сборной Англии Сэма Эллардайса. Также Клопп прокомментировал удачный старт «красных» в этом сезоне АПЛ.

«Мне трудно говорить о коррупции в футболе, поскольку у меня нет никакого опыта в этой теме.

Что касается выступлений „Ливерпуля“, то пока слишком рано радоваться. Сейчас мы заложили фундамент для будущих игр. Нам нужно качественно выполнять свою работу, поддерживать хорошую форму и немного удачи».

IKER-RAUL
IKER-RAUL
01 октября 2016 в 11:00
так держать! Удачи Ливерпулю с Юргеном!!
ahaxang
ahaxang ответ чубака (раскрыть)
01 октября 2016 в 08:32
логика где? или у тебя тяжёлое детство?:)))
sparxx
sparxx ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
30 сентября 2016 в 01:20
Я не защищаю Алардайса, он мне противен ещё с времён Уест Хема, но жирдяй он или нет не имеет никакого значения. Если бы вес человека определял уровень его коррупции, то все чиновники бы не вылазили из спорт залов и ходили бы худышками....
Ваш Абрамович паренёк в теле, прям манекен, но столько сколько Рома взял-дал-взял-дал откатами Саму как до Китая на четвереньках, так что обожди чуток.... ну что бы расследование закончилось, а то смотри и твои в "трубу улетят" вместе с "жирдяем" )))
dzvinka
dzvinka ответ О- .... М а р а т (комментарий удален) (раскрыть)
29 сентября 2016 в 23:49
ну... они его винцом для начала угостили... а дальше и спрашивать особо не пришлось, жирдяй сам все разболтал))
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
29 сентября 2016 в 21:18
Зачем Клоппу эта тема ,он своим тренерским талантом ,обеспечил себе и правнукам беспечную жизнь,в коррупцию играют в основном жирные неудачники типа Биг Сэма
veron19
veron19
29 сентября 2016 в 18:10
бла-бла-бла)
чубака
чубака ответ ahaxang (раскрыть)
29 сентября 2016 в 18:08
да ты я смотрю агент госдепа.
ahaxang
ahaxang
29 сентября 2016 в 17:53
Приезжай в Кремль наш - там тебя научат!
МитяйИван
МитяйИван
29 сентября 2016 в 17:50
Всё бывает в первый раз)
