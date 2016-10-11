Top.Mail.Ru
Марадона: «Тотти может играть до 50 лет»

11 октября 2016, 09:34
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Легендарный нападающий «Наполи» Диего Марадона поделился ожиданиями от встречи 8-го тура Серии А между его бывшим клубом и «Ромой», а также отметил высокий класс нападающего «волков» Франческо Тотти:

«Тотти? Он может играть до 50 лет. В Серии А вам понадобится 40 игроков, чтобы сделать еще одного Тотти.

„Роме“ придется непросто в матче с „Наполи“. Надеюсь, „партенопейцы“ победят. Пусть победит сильнейшая команда, а это будет команда Сарри».

Juventus21
Juventus21
11 октября 2016 в 19:25
Мне кажется, что не захочет Ческо вешать бутсы на гвоздь. Поедет в Китай доигрывать.
Санчо Панса
Санчо Панса
11 октября 2016 в 18:13
А хватит ли Ческо еще на 10 лет? Сомневаюсь... Ничто и никто не вечен в этом мире футбола, к сожалению. Императора будет очень не хвать римским волкам, конечно!
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ RUSTY8 (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2016 в 15:47
А то че будет? Школьник убогий.
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ RUSTY8 (раскрыть)
11 октября 2016 в 15:38
Чувак, ты действительно пидоRUSTY8, а че у тебя бомбит то так? Ческо легенда, и останется навсегда таковым, а то что у таких мудней как ты дымит на пятой точке, так это не его проблемы-))
SonicStar
SonicStar ответ RUSTY8 (раскрыть)
11 октября 2016 в 11:51
в начале 2000-х почти каждый год признавался лучшим игроком года в Италии. Обладатель Золотой Бутсы, лучший гол Серии А 2005 и 2006, лучший по голевым передачам за всю историю Серии А, 2-е место в списке бомбардиров за всю историю Серии А. Мало?
Насчет книжек - все деньги с продажи он отдавал на благотворительность
starche
starche
11 октября 2016 в 10:38
По крайней мере в шашки.................
Танк Т34
Танк Т34
11 октября 2016 в 10:23
может он ничего и не выиграл, но личных достижений у него хватает. Я не имею ввиду золотой мяч. Анри тоже был великолепный игрок, хоть с Арсеналом ничего и не выиграл. Дело не в общих победах, а в отношении к культуре футбола! Тотти оставался в Риме тогда когда его не ставили в основу, бился не жалея себя. А вот Что Вьери и Инзаги, Дель Пьеро лучше Тотти, то тут можно поспорить. Кто то вон гостиницы покупает, самолеты, рестораны, а вот ему анекдоты нравятся, вне футбола тоже должны быть развлечения)
RUSTY8
RUSTY8
11 октября 2016 в 10:07
никогда не понимал ажиотажа вокруг Тотти - в сборную регулярно вызывался после 25, где при здоровых Вьери, Дель Пьеро, Индзаги в основе не играл, в еврокубках с Ромой четвертьфинал ЛЧ и 1:7, в Серии А 1 чемпионство имени Капелло...и усё...зато в скандалы влипал зачетно)))
основное его "достоинство" - наверное, напыщенность и бахвальство - то кулинарные книжки имени себя выпустит, то сборник несмешных анекдотов))
Zimka
Zimka
11 октября 2016 в 10:07
В Катаре увидим его с Ромкой Широковым ещё.
Гость
