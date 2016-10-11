Марадона: «Тотти может играть до 50 лет»

1476167691

11 октября 2016, 09:34

Легендарный нападающий «Наполи» поделился ожиданиями от встречи 8-го тура Серии А между его бывшим клубом и «Ромой», а также отметил высокий класс нападающего «волков» :

«Тотти? Он может играть до 50 лет. В Серии А вам понадобится 40 игроков, чтобы сделать еще одного Тотти.

„Роме“ придется непросто в матче с „Наполи“. Надеюсь, „партенопейцы“ победят. Пусть победит сильнейшая команда, а это будет команда Сарри».