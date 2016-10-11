Марадона: «Тотти может играть до 50 лет»

Легендарный нападающий «Наполи» Диего Марадона поделился ожиданиями от встречи 8-го тура Серии А между его бывшим клубом и «Ромой», а также отметил высокий класс нападающего «волков» Франческо Тотти:
«Тотти? Он может играть до 50 лет. В Серии А вам понадобится 40 игроков, чтобы сделать еще одного Тотти.
„Роме“ придется непросто в матче с „Наполи“. Надеюсь, „партенопейцы“ победят. Пусть победит сильнейшая команда, а это будет команда Сарри».
Насчет книжек - все деньги с продажи он отдавал на благотворительность
основное его "достоинство" - наверное, напыщенность и бахвальство - то кулинарные книжки имени себя выпустит, то сборник несмешных анекдотов))
