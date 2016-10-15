«Барселона» отправила 4 безответных мяча в ворота «Депортиво»

В поединке 8-го тура Примеры «Барселона» разгромила «Депортиво».
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» – «Депортиво» – 4:0 (3:0)
Голы: Рафинья 19, Рафинья 34, Л. Суарес 41, Месси 56.
«Барселона»: Тер Штеген, Маскерано, Матье, Пике, Динь, Туран, Ракитич, Бускетс (Месси 53), Рафинья (Д. Суарес 67), Л. Суарес (Алькасер 46), Неймар.
Главный тренер: Луис Энрике.
«Депортиво»: Люкс, Наварро, Сидней (Аррибас 28), Лауре, Альбентоса, Гама (Луизиньо 63), Борхес, Москера, Гильерме, Чолак (Бабел 54), Андоне.
Главный тренер: Гаиска Гаритано.
Предупреждения: Москера 51, Андоне 58, Месси 89.
Удаление: Лауре 64
Судья: Хосе Санчес Мартинес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
зачем бесишся?пусть себе пишет))))
зачем бесишся?пусть себе пишет))))
У него на первый гол ушло в 30 раз меньше времени чем у Рона.
У него на первый гол ушло в 30 раз меньше времени чем у Рона.
Только ты сначала пытаешься пошутить о уровне Месси, а потом выдаешь себя за адеквата. Это нонсенс, друг мой.
Только ты сначала пытаешься пошутить о уровне Месси, а потом выдаешь себя за адеквата. Это нонсенс, друг мой.
Однако он для тебя мусорный, а у Рона значит нормально все.
Однако он для тебя мусорный, а у Рона значит нормально все.
Глоры, не отвечайте, эти поздравления вас не касаются!
Глоры, не отвечайте, эти поздравления вас не касаются!
Депор не показатель все же.
Депор не показатель все же.
Шестой)))
Шестой)))
Это мощь.
Visca el Barca.
Это мощь.
Visca el Barca.
Ну и Реал судьи будут на третье место тянуть вместо Севильи.
Ну и Реал судьи будут на третье место тянуть вместо Севильи.