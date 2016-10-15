«Барселона» отправила 4 безответных мяча в ворота «Депортиво»

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15 октября 2016, 19:10

В поединке 8-го тура Примеры «Барселона» разгромила «Депортиво».

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» – «Депортиво» – 4:0 (3:0)

Голы: Рафинья 19, Рафинья 34, Л. Суарес 41, Месси 56.

«Барселона»: Тер Штеген, Маскерано, Матье, Пике, Динь, Туран, Ракитич, Бускетс (Месси 53), Рафинья (Д. Суарес 67), Л. Суарес (Алькасер 46), Неймар.

Главный тренер: Луис Энрике.

«Депортиво»: Люкс, Наварро, Сидней (Аррибас 28), Лауре, Альбентоса, Гама (Луизиньо 63), Борхес, Москера, Гильерме, Чолак (Бабел 54), Андоне.

Главный тренер: Гаиска Гаритано.

Предупреждения: Москера 51, Андоне 58, Месси 89.

Удаление : Лауре 64

Судья: Хосе Санчес Мартинес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.