Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2016/2017

«Барселона» отправила 4 безответных мяча в ворота «Депортиво»

15 октября 2016, 19:10
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)ДепортивоМатч завершен

В поединке 8-го тура Примеры «Барселона» разгромила «Депортиво».

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» – «Депортиво» – 4:0 (3:0)
Голы: Рафинья 19, Рафинья 34, Л. Суарес 41, Месси 56.

«Барселона»: Тер Штеген, Маскерано, Матье, Пике, Динь, Туран, Ракитич, Бускетс (Месси 53), Рафинья (Д. Суарес 67), Л. Суарес (Алькасер 46), Неймар.
Главный тренер: Луис Энрике.

«Депортиво»: Люкс, Наварро, Сидней (Аррибас 28), Лауре, Альбентоса, Гама (Луизиньо 63), Борхес, Москера, Гильерме, Чолак (Бабел 54), Андоне.
Главный тренер: Гаиска Гаритано.

Предупреждения: Москера 51, Андоне 58, Месси 89.
Удаление: Лауре 64

Судья: Хосе Санчес Мартинес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Сазонов дебютировал за «Торино» в матче с «Лацио»
27 сентября
Матч «Аякс» — «Фейеноорд» не был доигран из-за поведения болельщиков
25 сентября
Осимхен выразил недовольство заменой в матче с «Болоньей»
25 сентября
Хавбек «Аль-Ахли» ждал Роналду возле раздевалки после матча с «Аль-Насром»
24 сентября Фото
Варди отпраздновал гол в ворота «Бристоль Сити» перед трибунами соперника
24 сентября
Арендованный у «Баварии» игрок ПСВ проспал матч своего клуба
24 сентября
Сортировать
Все комментарии
Die Roten
Die Roten ответ Саморканд Не-Выйясняй (раскрыть)
17 октября 2016 в 11:10
с юмором к нему надо относиться
зачем бесишся?пусть себе пишет))))
Die Roten
Die Roten
17 октября 2016 в 11:09
рафинья дубль.интересно)
RonReal
RonReal ответ Саморканд Не-Выйясняй (раскрыть)
16 октября 2016 в 13:10
Не только вас, он уже котоый год бесит всех адекватных болел! Внимания бедному не хватает.
Саморканд Не-Выйясняй
Саморканд Не-Выйясняй
16 октября 2016 в 11:47
Меня одного бесить barc- f ? Такое чувство что он п..... з какойто! Всего пару дней на соккере,а он меня уже вывел из равновесия со своими глупыми,предвзятыми и необективными комментариями. Все дураки а он умный,похоже что он школьник которого все в школе гнобили и гнобят!
granata-korps
granata-korps
16 октября 2016 в 11:17
Лео вернулся, и показал как надо забивать.
У него на первый гол ушло в 30 раз меньше времени чем у Рона.
МитяйИван
МитяйИван
16 октября 2016 в 10:37
Просто и со вкусом)
Cules2013
Cules2013
16 октября 2016 в 09:38
Динь - молодец, видно, что парень старается, прямо сверхмотивирован на каждую игру, когда выпускают, и не ноет, как Видаль. Надеюсь Люка надолго в Барсе. А вот Алькасер сегодня очень сильно помог себе вступить в клуб Алейша Видаля, т.е. тех, кто провально проводит матч за матчем и первые на трансфер, как бы не в зимнее ТО ещё. Запороть 2 добивания в упор в пустые ворота. У Энрике на лице всё чётко читалось. Луис наверное уже не один раз пожалел, что купили Пако, а не Вьетто или Гамейро. С другой стороны Алькасера жалко, видно, что старается, но не идёт. Человечность это конечно хорошо, но ещё 1-2 матча в таком стиле и гудбай. Надо пользоваться своим шансом, когда дают, а дают и не раз и не два. Динь, Умтити, в общем-то и Гомеш пока марку держат.
raptorGM
raptorGM ответ nahan (раскрыть)
16 октября 2016 в 09:18
Без Месси как раз играют достаточно посредственно в цетре. В нападение мяч не доставить нормальным пасом.
nahan
nahan
16 октября 2016 в 09:03
Даже в отсутствие Месси играют классно, хотя с ним передвижения выглядели красочно.
Alex Bmw
Alex Bmw
16 октября 2016 в 07:47
Все лидеры сегодня вынесли соперников. Но только Реал при помощи судьи и без помощи Роналду.
Sparapet
Sparapet ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
16 октября 2016 в 07:16, ред.
Согласен, Депор и Бетис вообще не показатель, поэтому все будет видно в предстоящем туре ЛЧ.
Только ты сначала пытаешься пошутить о уровне Месси, а потом выдаешь себя за адеквата. Это нонсенс, друг мой.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответ barc-f (комментарий удален) (раскрыть)
16 октября 2016 в 04:47
А почему только 2011год?Мы помним и 2009,Эвреба и компания ,ели как прошли Челси.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
16 октября 2016 в 01:35
Красавчики
BeastI666I
BeastI666I ответ буду краток (комментарий удален) (раскрыть)
16 октября 2016 в 00:43, ред.
Ну так Леня тоже гол забил такой, при этом выйдя на замену.
Однако он для тебя мусорный, а у Рона значит нормально все.
95-shishani-95
95-shishani-95
16 октября 2016 в 00:40
С победой норм болелов! Но Депор всё же не показатель, как и Бетис!
Глоры, не отвечайте, эти поздравления вас не касаются!
iron_m
iron_m
16 октября 2016 в 00:35
Красавцы. Посмотрим что с Сити покажут.
Депор не показатель все же.
травокур
травокур
15 октября 2016 в 23:35
отец и сын в топе это главное!
BeastI666I
BeastI666I ответ буду краток (комментарий удален) (раскрыть)
15 октября 2016 в 23:33
Победный гол)))
Шестой)))
Заур Магомедов
Заур Магомедов ответ bigmike21 (комментарий удален) (раскрыть)
15 октября 2016 в 23:32
Дождался??
ПрогульщиК
ПрогульщиК
15 октября 2016 в 23:31
Это Барса.
Это мощь.
Visca el Barca.
BeastI666I
BeastI666I ответ буду краток (комментарий удален) (раскрыть)
15 октября 2016 в 23:20
Одну голевую)))))
Apsny
Apsny ответ буду краток (комментарий удален) (раскрыть)
15 октября 2016 в 23:17
Какие голевухи?
BeastI666I
BeastI666I ответ буду краток (комментарий удален) (раскрыть)
15 октября 2016 в 23:09, ред.
За Реал сегодня забивают все, кроме бесполезного португальца
RMUKMU
RMUKMU ответ satelite3131 (раскрыть)
15 октября 2016 в 22:22
Спасибо за ответ.
satelite3131
satelite3131 ответ RMUKMU (раскрыть)
15 октября 2016 в 22:02, ред.
Нужно иметь VIP-статус. Подробнее о том как его получить можете прочитать в блоге модераторов.
RMUKMU
RMUKMU
15 октября 2016 в 21:58
А кто-нибудь знает как ставить дизлайки?
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября 2016 в 21:42
Ооо малый нашел себе достойного соперника!
нечитайло
нечитайло
15 октября 2016 в 21:40
не удивительно
Fantasy
Fantasy
15 октября 2016 в 21:38
Между Барселоной и Атлетико будет знатная рубка за чемпионство в этом сезоне.
Ну и Реал судьи будут на третье место тянуть вместо Севильи.
Fantasy
Fantasy ответ vitaliy-valerievich (раскрыть)
15 октября 2016 в 21:37
Атлетико вон как поезд скорость набрал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 