«Арсенал» Т — «Краснодар»: стартовые составы

Определились стартовые составы команд на матч 10-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».
«Арсенал» Т: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Мухаметшин, Браун.
Запасные: Фильцов, Березин, Ершов, Денисов, Максимов, Шешуков, Горбатенко, Аппаев.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Быстров, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин, Каборе, Эбуэ, Ари.
Запасные: Синицын, Сафонов, Гогличидзе, Налдо, Измайлов, Мамаев, Ахмедов, Лаборде, Окриашвили.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Только победа !
Только победа !