«Арсенал» Т — «Краснодар»: стартовые составы

16 октября 2016, 18:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Определились стартовые составы команд на матч 10-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».

«Арсенал» Т: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Мухаметшин, Браун.
Запасные: Фильцов, Березин, Ершов, Денисов, Максимов, Шешуков, Горбатенко, Аппаев.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Быстров, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин, Каборе, Эбуэ, Ари.
Запасные: Синицын, Сафонов, Гогличидзе, Налдо, Измайлов, Мамаев, Ахмедов, Лаборде, Окриашвили.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Nariman555
Nariman555
17 октября 2016 в 10:47
Как и ожидалось.
EAGinLE
EAGinLE
16 октября 2016 в 19:16
Только Тула !
Только победа !
Russianhummеr
Russianhummеr
16 октября 2016 в 18:44
Вот и вечерний досуг подоспел)
drug01
drug01
16 октября 2016 в 18:42
Ставим на ничью..
