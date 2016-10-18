Агент Буффона: «Ошибки — часть игры голкиперов»

Агент вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона ответил на критику в адрес голкипера, который в последних встречах пропустил несколько досадных мячей:
«Два с половиной-три месяца назад он был лучшим голкипером чемпионата Европы, а теперь его критикуют за ошибки.
В матче против „Удинезе“ мяч отскочил от земли, что и доставило проблемы Джанлуиджи.
Он провел порядка тысячи поединков, при таком количестве игр ошибки будут случаться.
Они случались и будут случаться, голкиперы не могут ни разу не ошибиться за свою карьеру, это часть их игры».