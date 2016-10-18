Top.Mail.Ru
Агент Буффона: «Ошибки — часть игры голкиперов»

18 октября 2016, 09:54

Агент вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона ответил на критику в адрес голкипера, который в последних встречах пропустил несколько досадных мячей:

«Два с половиной-три месяца назад он был лучшим голкипером чемпионата Европы, а теперь его критикуют за ошибки.

В матче против „Удинезе“ мяч отскочил от земли, что и доставило проблемы Джанлуиджи.

Он провел порядка тысячи поединков, при таком количестве игр ошибки будут случаться.

Они случались и будут случаться, голкиперы не могут ни разу не ошибиться за свою карьеру, это часть их игры». 

