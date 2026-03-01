Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Игра «Черноморец» — «Торпедо» стартует в 16:45 по московскому времени

сегодня, 16:23
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч идет

Как сообщила пресс-служба московского «Торпедо», матч между новороссийским «Черноморцем» и столичным клубом состоится в Новороссийске в 16:45 по московскому времени.

«Отмена угрозы БЛПА в Новороссийске. Команда готовится к выходу на разминку. Матч начнется в 16:45», — говорится в заявлении пресс-службы «Торпедо».

Ранее сообщалось, что начало встречи перенесли на 30 минут из-за возможной угрозы атаки БПЛА. Изначально матч должен был начаться в 15:00 мск, а также было принято решение провести игру без зрителей. Однако после того как футболисты вышли на поле, пожали руки и заняли свои позиции, главный арбитр Антон Сидорин отправил их в раздевалки.

На данный момент «Черноморец» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги с 24 очками, а «Торпедо» — 15-ю с 21 баллом.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноНачало матча РПЛ «Сочи» — «Спартак» отложено на час
Сегодня, 16:12
Судья отправил игроков матча «Черноморец» — «Торпедо» в раздевалки
Сегодня, 15:45
ОфициальноПоединок «Сочи» и «Спартака» стартует в запланированное время
Сегодня, 15:25
Глава РПЛ надеется на проведение встречи «Сочи» и «Спартака»
Сегодня, 14:57
ОфициальноНачало матча «Сочи» — «Спартак» может быть отложено
Сегодня, 14:38
ОфициальноВ Катаре временно приостановили все турниры
Сегодня, 13:26
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 