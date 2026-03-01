«Торино» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Лацио», который состоится 1 марта 2026 года.
«Торино»
«Торино» слабо проводит сезона и даже может быть близок к зоне вылета, ведь имеет в активе 27 баллов и опережает аутсайдеров на три балла. Коллектив обязан набирать очки, если не хочет проводить нервную концовку, поэтому наверняка футболисты будут мотивированы. Встреча будет напряженной, а болельщики не останутся равнодушными от просмотра.
Два последних матча «Торино» проиграл на выезде «Дженоа» (0:3) и неудачей на своем поле с «Болоньей» (1:2).
«Лацио»
«Лацио» идет лишь на десятом месте в Серии А, что вряд ли устраивает болельщиков и руководство, которое хочет видеть свою команду в Лиге чемпионов. Римский клуб большинство последних матчей на выезде играет вничью и даже с «Торино» у гостей в этой встрече наверняка будут проблемы. Тем не менее, футболисты и болельщики настроены оптимистично и будут бороться за очки.
Два последних поединка «Севильи» закончились ничьей с «Кальяри» (0:0) и поражением на своем поле от «Аталанты» (0:2).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Торино» – 2.75
- Ничья – 2.85
- Победа «Лацио» – 2.95
Статистика
- «Торино» проиграл три из пяти последних матчей в Серии А
- Пять из шести последних матчей «Лацио» на выезде завершились ничьей
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.75. «Лацио» играет очень нестабильно, а особенно на выезде. Предполагаем, что хозяева смогут найти 1-2 момента и реализовать их, набрав три балла.