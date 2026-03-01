«Торино» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772374920

вчера, 17:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Лацио», который состоится 1 марта 2026 года.

«Торино»

«Торино» слабо проводит сезона и даже может быть близок к зоне вылета, ведь имеет в активе 27 баллов и опережает аутсайдеров на три балла. Коллектив обязан набирать очки, если не хочет проводить нервную концовку, поэтому наверняка футболисты будут мотивированы. Встреча будет напряженной, а болельщики не останутся равнодушными от просмотра.

Два последних матча «Торино» проиграл на выезде «Дженоа» (0:3) и неудачей на своем поле с «Болоньей» (1:2).

«Лацио»

«Лацио» идет лишь на десятом месте в Серии А, что вряд ли устраивает болельщиков и руководство, которое хочет видеть свою команду в Лиге чемпионов. Римский клуб большинство последних матчей на выезде играет вничью и даже с «Торино» у гостей в этой встрече наверняка будут проблемы. Тем не менее, футболисты и болельщики настроены оптимистично и будут бороться за очки.

Два последних поединка «Севильи» закончились ничьей с «Кальяри» (0:0) и поражением на своем поле от «Аталанты» (0:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Торино» – 2.75

Ничья – 2.85

Победа «Лацио» – 2.95

Статистика

«Торино» проиграл три из пяти последних матчей в Серии А

Пять из шести последних матчей «Лацио» на выезде завершились ничьей

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.75. «Лацио» играет очень нестабильно, а особенно на выезде. Предполагаем, что хозяева смогут найти 1-2 момента и реализовать их, набрав три балла.