Судья отправил игроков матча «Черноморец» — «Торпедо» в раздевалки

сегодня, 15:45
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч идет

В Новороссийске произошла задержка начала футбольного матча между местным «Черноморцем» и московским «Торпедо» в рамках 22-го тура Первой лиги. Несмотря на то, что игроки уже вышли на поле и поприветствовали друг друга, главный судья Антон Сидорин не дал стартовый свисток и вместо этого направил команды обратно в раздевалку.

Причиной задержки стала угроза потенциальной атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которая стала причиной для переноса начала матча на 30 минут. Первоначально игра должна была начаться в 15:00 по московскому времени, однако теперь этот срок был отодвинут. Кроме того, было принято решение проводить матч без присутствия зрителей.

В турнирной таблице «Черноморец» сейчас занимает 13-е место с 24 очками, в то время как «Торпедо» располагается на 15-й позиции с 21 очком.

