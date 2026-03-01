«Милан» победил «Кремонезе» в Серии А

В матче итальянской Серии А встречались «Кремонезе» и «Милан». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Страхинья Павлович (90'), Рафаэл Леау (90+4').
По итогам встречи «Кремонезе» имеет 24 очка (17-е место), у гостей — 57 очков (2-я строчка).
В следующем матче «Кремонезе» сыграет 8 марта, соперником будет «Лечче». «Милан» проведет следующий матч 8 марта, (соперник — «Интер»).
Ну, а касаемо футбола, - Милан пыхтит, но выше второго места уже, пожалуй ничего не светит...
Такому Милану нынче и у Кремонезе выиграть, - за великую радость.
