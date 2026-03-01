Top.Mail.Ru
«Милан» победил «Кремонезе» в Серии А

сегодня, 16:25
КремонезеЛоготип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Кремонезе» и «Милан». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Страхинья Павлович (90'), Рафаэл Леау (90+4').

По итогам встречи «Кремонезе» имеет 24 очка (17-е место), у гостей — 57 очков (2-я строчка).

В следующем матче «Кремонезе» сыграет 8 марта, соперником будет «Лечче». «Милан» проведет следующий матч 8 марта, (соперник — «Интер»).

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:47
Если мне не изменяет память, Милан участвует только в турнире, где трофей это Скудетто. У него роскошный календарь, но не получается. Почему? Раньше итальянцы были законодателями мод в мировом футболе, а теперь итальянский футбол исчезает.. Я думаю, скоро будет пройдена точка невозврата. Что делать? Посмотреть стартовый состав Россонери и других, покачать головой и принять жёсткое решение, которое ограничит в праве на работу футболистов неграждан Италии 🇮🇹 и усложнит получение гражданства.
particular
particular
сегодня в 17:33
Непонятно, зачем вбрасывать темы, для обсуждения которых публике надо заходить на какой-то сторонний паблик?
Ну, а касаемо футбола, - Милан пыхтит, но выше второго места уже, пожалуй ничего не светит...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ mkabhyzfff33 (раскрыть)
сегодня в 17:07
Что является причиной или причинами такой не очень уверенной победы?
mkabhyzfff33
mkabhyzfff33
сегодня в 17:01
Милан спасся еле еле, победа с вопросами
ntxqhp4ju3ww
ntxqhp4ju3ww ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:35
Да уж...
Такому Милану нынче и у Кремонезе выиграть, - за великую радость.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:32
Ух ты, Милан в концовке всё зарешал...)
