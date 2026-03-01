«Рейнджерс» и «Селтик» не выявили победителя в игре чемпионата Шотландии

В матче шотландской Премьер-Лиги встречались «Рейнджерс» и «Селтик». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметился: Рамальо Чермити (8', 26'). За гостей забивали Киран Тирни (57'), Рео Хатате (90+1').
По итогам встречи «Рейнджерс» имеет 57 очков, у гостей — 55 очков.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграет 15 марта, соперником будет «Сент-Миррен». «Селтик» проведет следующий матч 4 марта, (соперник — «Абердин»).
Более 40 лет прошло с момента когда чемпионом становился не Селтик/Рейнджерс)) тогда это был Абердин Фергюсона в 1985.
но в 2 тайме Селтик был хорош.
