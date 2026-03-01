Top.Mail.Ru
«Рейнджерс» и «Селтик» не выявили победителя в игре чемпионата Шотландии

сегодня, 17:00
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)2 : 2Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

В матче шотландской Премьер-Лиги встречались «Рейнджерс» и «Селтик». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметился: Рамальо Чермити (8', 26'). За гостей забивали Киран Тирни (57'), Рео Хатате (90+1').

По итогам встречи «Рейнджерс» имеет 57 очков, у гостей — 55 очков.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет 15 марта, соперником будет «Сент-Миррен». «Селтик» проведет следующий матч 4 марта, (соперник — «Абердин»).

Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:53
Когда-то были грозой Европы...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:53
ничья в пользу Хартса. очень интересный сезон. Хартс пока идет первым и сделал задел от второго места 6 очков. в первом этапе еще 4 игры. если Хартс с таким заделом и останется - это дает ему неплохие шансы во втором этапе в котором всего пять матчей с первой шестеркой. теоретически даже проиграв во втором этапе и Селтику и Рейнджерс, Хартс может стать чемпионом обыграв Мазервел, Хиберниан и Фалкрик

Более 40 лет прошло с момента когда чемпионом становился не Селтик/Рейнджерс)) тогда это был Абердин Фергюсона в 1985.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:47, ред.
Бл..., когда уже это Сочи вылетит и на... вообще там играть. Пусть в Екб, например, свои матчи проводят, какая разница где на них ходить не будут.
particular
particular
сегодня в 17:36
В угоду традициям было многое, - упорство, драматизм и бескомпромиссность...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:27
обидно должно быть игрокам Рейнджерса за упущенную победу.
но в 2 тайме Селтик был хорош.
