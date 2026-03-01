Начало матча РПЛ «Сочи» — «Спартак» отложено на час

1772370761

сегодня, 16:12

Изначально запланированный на 16:30 по московскому времени матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским «Спартаком» был отложен на час. Об этом официально объявила пресс-служба лиги.

«В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности по решению главного арбитра изменено время начала матча „Сочи“ — „Спартак“. Игра перенесена на 17:30 мск», — говорится в сообщении.

На текущий момент «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками, тогда как «Сочи» находится на последнем, 16-м месте, набрав всего 9 баллов.

Этот случай не единственный, когда угроза атаки БПЛА повлияла на проведение спортивных событий. Ранее, 23 февраля, из-за аналогичной ситуации не был доигран хоккейный матч КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА . Встреча началась с задержкой, а после первого периода была остановлена из-за повторного объявления опасности. Доигровка запланирована на 11 марта в Москве.

Кроме того, аналогичные проблемы возникли и в воскресной игре «Сочи» с нижегородским «Торпедо». Матч был прерван в третьем периоде, и пока не ясно, будет ли он доигран или признан несостоявшимся.