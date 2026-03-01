«Бетис» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772371763

вчера, 16:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Бетис» – «Севилья», который состоится 1 марта 2026 года.

«Бетис»

«Бетис» находится в отличной форме и ждет 1/8 Лиги Европы, где сможет проявить себя и попробовать пройти дальше в европейском турнире. В чемпионате Испании «бело-зеленые» располагаются на пятом месте с 42 баллами и отстают на девять пунктов от зоны Лиги чемпионов. Только победа позволит хозяевам этого матча оставаться в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Два последних матча «Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), а 15 числа команда обыграла на выезде «Мальорку» (2:1).

«Севилья»

«Севилья» проводит стабильно слабо нынешний сезоне и давно не рассчитывает на серьезные места и результаты. Коллектив располагается на 12 месте с 29 баллами и ему почти не угрожает зона вылета, особенно если периодически продолжать набирать баллы. «Бетис» является серьезным и принципиальным соперником для «Севильи», поэтому гости постараются выступить достойно.

Два последних поединка «Севильи» завершились выездной победой над «Хетафе» (1:0) и ничьей на своем поле с «Алавесом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Бетис» – 1.75

Ничья – 3.8

Победа «Севилья» – 4.8

Статистика

«Бетис» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» проиграла пять из десяти последних матчей на выезде

«Бетис» выиграл два последних матча подряд у «Севильи»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. В севильском дерби у «Бетиса» будет огромное преимущество и мы предполагаем, что «бело-зеленые» наберут три балла.