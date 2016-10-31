«Сампдория» одержала победу в домашнем матче против «Интера»

31 октября 2016, 00:40

В матче 11-го тура Серии А «Сампдория» выиграла у «Интера» (1:0).

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Сампдория» – «Интер» – 1:0 (1:0).

Голы: Квальярелла 44.

«Сампдория»: Пуджони, Сала, Реджини, Сильвестре, Шкриньяр, Фернандеш, Линетти, Баррето, Торрейра, Квальярелла (Будимир 78), Муриэль (Альварес 88).

Главный тренер: Марко Джампаоло.

«Интер»: Ханданович, Мариу, Икарди, Ансальди, Банега, Эдер (Паласио 76), Сантон, Мурильо, Миранда, Брозович, Кандрева (Перишич 76).

Главный тренер: Франк де Бур.

Предупреждения: Ансальди 74, Миранда 75, Мариу 83, Сала 84.

Судья: Паоло Маццолени (Бергамо).

