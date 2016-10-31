«Сампдория» одержала победу в домашнем матче против «Интера»

В матче 11-го тура Серии А «Сампдория» выиграла у «Интера» (1:0).
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»
«Сампдория» – «Интер» – 1:0 (1:0).
Голы: Квальярелла 44.
«Сампдория»: Пуджони, Сала, Реджини, Сильвестре, Шкриньяр, Фернандеш, Линетти, Баррето, Торрейра, Квальярелла (Будимир 78), Муриэль (Альварес 88).
Главный тренер: Марко Джампаоло.
«Интер»: Ханданович, Мариу, Икарди, Ансальди, Банега, Эдер (Паласио 76), Сантон, Мурильо, Миранда, Брозович, Кандрева (Перишич 76).
Главный тренер: Франк де Бур.
Предупреждения: Ансальди 74, Миранда 75, Мариу 83, Сала 84.
Судья: Паоло Маццолени (Бергамо).
Теперь становится очевидным: де Бур - очень сырой специалист для Серии. Не менее молодой, но уже набивший руку в кальчо Джампаоло таких ест на завтрак.
А вот не обыграть команду аутсайдера из нижней части таблицы - это уже диагноз. Причём имея состав практически ничем не уступающий Ювентусу. Лучше критикуйте свою команду, а в Юве всё хорошо.
Что это если не слив тренера ????
И сколько будут терпеть Де Бура ???
Один из богатейших клубов мира только за последние 2 недели влетел с позором Кальяри,Аталанте,Сампдории.......
В ЛЕ позорится - Хапоэль и Спарта обыгрывают Интер не напрягаясь имея бюджет меньше чем стоимость костюма у Икарди...
Куда смотрят боссы ????
