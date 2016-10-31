«Сампдория» одержала победу в домашнем матче против «Интера»

31 октября 2016, 00:40
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В матче 11-го тура Серии А «Сампдория» выиграла у «Интера» (1:0).

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Сампдория» – «Интер» – 1:0 (1:0).

Голы: Квальярелла 44.

«Сампдория»: Пуджони, Сала, Реджини, Сильвестре, Шкриньяр, Фернандеш, Линетти, Баррето, Торрейра, Квальярелла (Будимир 78), Муриэль (Альварес 88).
Главный тренер: Марко Джампаоло.

«Интер»: Ханданович, Мариу, Икарди, Ансальди, Банега, Эдер (Паласио 76), Сантон, Мурильо, Миранда, Брозович, Кандрева (Перишич 76).
Главный тренер: Франк де Бур.

Предупреждения: Ансальди 74, Миранда 75, Мариу 83, Сала 84.

Судья: Паоло Маццолени (Бергамо).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

Die Roten
01 ноября 2016 в 11:29
и это приятно ))) молодцы
En Sabah Nur
31 октября 2016 в 18:00
Не глядя на удачу вешать мяч в штрафную что это такое? Лучше простреливать на скорости один Икарди прикрытый стоит в штрафной между тремя соперниками. Да и он хорош конечно моменты транжирит которых и так мало. Паласио что за человек ну никак в створ ворот не попадет. Срочно менять тренера. Хоть Романцева с Гамулой ставят Я ОШИБСЯ насчет голландца хочу его скорейшего увольнения где епта атакующий голландский футбол? Это игра уровня второго дивизиона российского зона Восток
Aлиса
Aлиса ответ 05 dag (раскрыть)
31 октября 2016 в 16:38
Лучше бы Гаспериния вернули - вон тот какие чудеса в Бергамо сейчас вытворяет. Или переманили длинным евро Ди Франческо - этот вапще голова. Гвидолин гуляет на свободе, опять же. Выбирай любого - хуже уж точно бы не было.
05 dag
05 dag ответ Aлиса (раскрыть)
31 октября 2016 в 16:17
Когда подписали Де Бура у меня голос от хохота пропал ! Взять сырого тренера , да и ещё не имеющего отношения к сериалу -моразм ! Аргумент в пользу Де Бура веселит не меньше , он чемпион Голландии !! НИДЕРЛАНДОВ ,Карл ! Нидерландов ! Где всего лишь одна тактика , если конечно это можно назвать тактикой , скорее философия ! ! Я бы понял если бы его взяли в клуб серии б , ну или с натяжкой аутсайдера серии А ( хотя в этом случае провал неизбежен ) , но его взяли в Интер ! Это за гранью , смех да и только ...
Aлиса
31 октября 2016 в 15:53
Самп весь матч проделывала один и тот же нехитрый трюк: проходила через полузащиту нерадзурри в два-три паса без всяких видимых затруднений. Голландец не сделал ни единого вывода, даже не попытался укрепить зону перед ЦЗ хотя бы пацаненком Ньюкури - словно ждал когда же Квалья, скрипя суставами, использует очередной момент. А после все трепыхания Франка свелись к шаблонным заменам Кандревы и Эдера по позициям.

Теперь становится очевидным: де Бур - очень сырой специалист для Серии. Не менее молодой, но уже набивший руку в кальчо Джампаоло таких ест на завтрак.
Juventus21
Juventus21 ответ draglados21093 (комментарий удален) (раскрыть)
31 октября 2016 в 12:32
А что мы? У нас всё идёт лучшим образом. В чемпе на первом месте, в ЛЧ возглавляем группу, год закрыли в плюсе. Трансферные промахи можно наверстать. На счёт Погба: так посмотри как он в МЮ играет: мяч передерживает и тормозит атаки. Ругани - будущее Ювентуса, замена Барцальи ибо он не молодеет. Для 22 летнего игрока сыграть 19 матчей за Юве - достижение. Это мы так "губим" молодые таланты)
А вот не обыграть команду аутсайдера из нижней части таблицы - это уже диагноз. Причём имея состав практически ничем не уступающий Ювентусу. Лучше критикуйте свою команду, а в Юве всё хорошо.
PauloDibala
31 октября 2016 в 11:54
Это просто праздник какой-то!!!
DevilsMilan
31 октября 2016 в 11:38
Подбор игроков у Интера хороший,но там как обычно одни наёмники играют.Плевать им на цвета,они за себя играют.
mendez999
31 октября 2016 в 10:15
да тут добавить нечего, ФДБу пора на выход это факт. в комментах как всегда армия антиболельщиков))) не надоело каждую новость комментировать)))
nikita008
31 октября 2016 в 09:56
бывает.
RUSTY8
31 октября 2016 в 09:50
это уже мля, ни в какие ворота...с таким составом (а игроки ведь, добротные - не кабинетус, конечно, но на уровне наполи и ромы, и уж точно состав лучше, чем у кузенов) трусливый футбол...де Бур не справляется, скорее всего с характером не вышло, если игроки уже начали его сливать...конечно при нем лучше чем с Манчини, но с таким подбором исполнителей обязаны быть в тройке...так что Бьелса, Магат или еще какого-нибудь безработного "диктатора" надо срочно уговорить
Bianconeri22
31 октября 2016 в 09:34
Хехе, старина Фабио все еще голы забивает. Не сомневался что интору банку пустит, ведь Самир его клиент.
serjinho_COMEBACK
31 октября 2016 в 09:21
нормально так моур интер выжег, до сих пор оклематься не могут
nikolah
31 октября 2016 в 09:11
Де Бур домой,микроклимат в команде так и не удалось наладить,не просто же так Эдер руку Фдб не пожал
ermak6848
31 октября 2016 в 08:31
Поколотили старую синьёру
nahan
31 октября 2016 в 08:15
Пролетел Интер...
Jeck Denielse
31 октября 2016 в 08:06
Да один Мариу 45 млн - дороже всей Сампдории....

Что это если не слив тренера ????

И сколько будут терпеть Де Бура ???
Один из богатейших клубов мира только за последние 2 недели влетел с позором Кальяри,Аталанте,Сампдории.......
В ЛЕ позорится - Хапоэль и Спарта обыгрывают Интер не напрягаясь имея бюджет меньше чем стоимость костюма у Икарди...

Куда смотрят боссы ????
Juventus21
31 октября 2016 в 07:52
Ни одного фана интера. Все и из-под полы жалобы раздают. Ахахах, в их стиле))
T-20
31 октября 2016 в 06:42
Может хоть в серии В масть попрет? гы-гы
лолос
31 октября 2016 в 06:24
Ну с "Интером" все понятно. А "Кротоне" ты за что так невзлюбил?)
ФантомасКа
31 октября 2016 в 06:15
так и плывут гости)
Санчо Панса
31 октября 2016 в 05:58
Интер стабилен в выездных матчах этого сезона, ничего не скажешь! И ведь нерадзурри забил бывший футболист Ювентуса, кстати) Похоже, что Де Бур в шаге от своей отставки. Не доработает даже до перерыва Франк( Сампу с минимальной победой!
УрсХох
31 октября 2016 в 05:55
Максимум табурет.Тренеры в Интере не засиживаются.
нечитайло
31 октября 2016 в 05:44
Ой шатается креслицо то
Galaxy real way
31 октября 2016 в 04:53
Да уж... Поплыл Интер.
лолос
31 октября 2016 в 02:38
Дайте Де Буру поработать! Он обещал, что в январе мы увидим настоящий "Интер")
лолос
31 октября 2016 в 02:34
Ты о чем? "Ювентус" с "Интером" сыграли же уже?
лолос
31 октября 2016 в 02:31
Поставлю 6.5 из 10 "Интеру" за этот матч)
Selim Yavuz
31 октября 2016 в 02:28
Старый добрый Квальярелла все еще забивает
dzvinka
31 октября 2016 в 01:27
чет интер в своем репертуаре...
Гость
