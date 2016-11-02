«Ростов» не удержал ничью в матче с «Атлетико»

02 ноября 2016, 00:40

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» в добавленное арбитром время сломил сопротивление «Ростова».

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»

«Атлетико» – «Ростов» – 2:1 (1:1)

Голы: Гризманн 28, Гризманн 90+2 — Азмун 30

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Ньигес (Гамейро 58), Феррейра-Карраско (Корреа 79), Гризманн, Торрес.

Главный тренер: Диего Симеоне.

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев (Терентьев 73), Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ 45+3), Полоз, Азмун (Думбия 70).

Главный тренер: Иван Данильянц.

Предупреждения: Годин 44, Калачев 46, Коке 46, Азмун 58, Гацкан 68, Джанаев 82, Луис 83

Судья: Крейг Томсон.

