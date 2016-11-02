«Ростов» не удержал ничью в матче с «Атлетико»

02 ноября 2016, 00:40
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» в добавленное арбитром время сломил сопротивление «Ростова».

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»

«Атлетико» – «Ростов» – 2:1 (1:1)
Голы: Гризманн 28, Гризманн 90+2Азмун 30

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Ньигес (Гамейро 58), Феррейра-Карраско (Корреа 79), Гризманн, Торрес.
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев (Терентьев 73), Гацкан, Нобоа, Ерохин (Препелицэ 45+3), Полоз, Азмун (Думбия 70).
Главный тренер: Иван Данильянц.

Предупреждения: Годин 44, Калачев 46, Коке 46, Азмун 58, Гацкан 68, Джанаев 82, Луис 83

Судья: Крейг Томсон.

GOLISSIMO
GOLISSIMO ответ Казанский (раскрыть)
15 ноября 2016 в 09:57
Куда он там выходил ахаха свистишь тут людям
FC RSM
FC RSM ответ Олег Гутченко (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 18:59, ред.
1985/86
В этом сезоне «Зенит» дебютировал в Кубке европейских чемпионов. Первым соперником стал норвежский клуб «Волеренга», побеждённый дважды с одинаковым счётом 2:0, сперва в Ленинграде, потом в Осло, где хозяева при счете 0:0 не реализовали пенальти.

В следующем раунде соперником ленинградцев стал финский чемпион «Куусюси» из Лахти. Первый матч проходил на поле «Зенита», гости открыли счет на 7-й минуте и лидировали почти до самого конца встречи, однако в концовке Юрий Желудков дважды (78-я и 90-я минуты) отличился с пенальти, принеся хозяевам победу. В ответном матче финны открыли счет на 59-й минуте, почти сразу же Владимир Клементьев его сравнял, но ещё через несколько минут чемпион Финляндии снова добился успеха, а в дополнительное время Кайнонурми забил решающий гол на 112-й минуте. На последней минуте дополнительного времени «Зенит» мог забить спасительный гол, но форвард не сумел попасть по мячу, стоя перед пустыми воротами.

Учи историю своего клуба, друг мой.
FC RSM
FC RSM ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 15:12
Для Ростова одно уже достижение - что прошли в групповой этап ЛЧ, Зенит же в свооем дебюте в ЛЧ даже этого не смог сделать.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
02 ноября 2016 в 14:26
Ростов мужики.
igkorol123
igkorol123
02 ноября 2016 в 13:54
Обидно, конечно, но оба нелепых гола забил Атлетико по всем правилам, блин. А могли Спартак в рейтинге УЕФА догнать, но будет ещё шанс с ПСВ, если победят:

99 Спартак 17,886
...................
112 Ростов 15,886

Для тех кто не в теме на сегодня:

15 Зенит 80,386
................
41 Рубин 43,386
.................
48 ЦСКА 37,886
..................
59 Анжи 30,386
..................
68 Краснодар 27,386
.................
70 Динамо 26,886
..................
94 Локомотив 19,886
ildar_3871
ildar_3871
02 ноября 2016 в 12:45
Когда же Ростов закроют , сколько комбайнов надо продать чтобы оплачивать этот клуб ?
Суеверный
Суеверный
02 ноября 2016 в 12:36
Досадно, что не дотерпели. Отдельно - так и не понял зачем вышел Муса Думбия? Ни одного полезного действия. Как вдесятером играли. В отборе не отрабатывал, любой пас на него - потеря мяча...
Казанский
Казанский ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 12:33
В 2011 Рубин проиграл Твенте в 1/16 ЛЕ.Все же мат.часть Ваше слабое место(((
Казанский
Казанский ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 12:22
Оба раза выходил))Смотрите футбол,а не фигурное катание.За сим прощаюсь)))
Казанский
Казанский ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 12:03
Не в ЛЧ,а в ЛЕ вышел))Но из группы с сильнейшими соперниками,а не с Андерлехтами и прочими Баерами-04))
Sem25
Sem25 ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 12:02, ред.
Верно! Но самолеты разные бывают! Крючков про какой говорил? Про Ан-2? Какие деньги не помогли Динамо? Как раз после сокращения финансирования мы и посыпались. Последней каплей был переход Кокорина и Жиркова. Не давали им таких контрактов как в Зените. Естественно должны были оставаться в РФПЛ. С Ивановым(Урал), точно бы остались(Кстати, у Урала мы взяли 4 очка из шести в прошлом году). Но мы честно играли, к сожалению очень плохо в конце сезона.
Казанский
Казанский ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 12:02
На выигрыш зенита в ЛЧ не поставит даже пациент ПНД))И кто Вам сказал,что Бенфика стала обладателем Кубка ЛЧ?)))))Вы вообще про футбол пишите?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 12:01
6 очков тогда набрали
Казанский
Казанский ответ GOLISSIMO (раскрыть)
02 ноября 2016 в 11:50
Про РЮбин не знаю,но Рубин выходил из группы где были и Барселона Гвардиолы и Интер Моуриньо(двух финалистов того ЛЧ) и киевское Динамо,а не Монаки и Андерлехты,как у зенита с рекордом для ЛЧ 5-тю очками из группы)))
Казанский
Казанский ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 11:46
В плейофф два матча и зенит не прошел молодежку Бенфики.И еще раз спрошу,с кем из грандов в группах играл Зенит?Вы СБГ-фан,то не нужно меня посылать в ГУГЛ,ответьте за слова сами
GOLISSIMO
GOLISSIMO ответ Казанский (раскрыть)
02 ноября 2016 в 11:44
А с какими грандами играет Рюбин ахаха Томь и Уфа? ахаха
alboro
alboro ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 11:41
Какой бы летчик не был бы- кукурузник не соперник мессеру
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 ноября 2016 в 11:39, ред.
В такие минуты как вчера невольно приходят на ум стихи Пушкина :

"Бердыев самых честных правил
Когда в Ростове занемог
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог."

Спасибо Ростову за битву........
Снимаю шляпу....

Посмотрите тенденцию наших клубов.......они уже не мальчики для битья....

Зенит 5 побед подряд в ЛЧ 2015/2016....в ЛЕ отыгрывается с 0:3 и выигрывает у Маккаби 4:3
Краснодар без ряда игроков издевается в ЛЕ над будущим чемпионом Франции...5:2

ЦСКА....кризисный ЦСКА отыгрывается с 0:2 с Байером -2:2.....87 минут обыгрывал Монако....1:1...и ещё не известно чем сегодня удивит....

Ростов....скромный...малобюджетный дебютант...не проигрывает в основное время Атлетико...одному из лучших клубов мира....

Может нам не хватает мастерства и опыта......но в бесхребетности нас никто не упрекнёт...

И это ещё без нашего тайного и самого страшного оружия.....Спартака....чей капитан посеет ужас и панику одним только стоянием в ледяной воде в рядах зазнавшихся еврограндов.....

Ондно слово - мужики....так держать !!!!!!!!!!

Сегодня топим за ЦСКА !!!!!!!
alboro
alboro
02 ноября 2016 в 11:38
почти...еще чуть-чуть..но
Казанский
Казанский ответ Areal (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 11:36
Можно спросить,с какими "грандами" играл в группах ЛЧ виликий Зенит и как он вылетел от португальских мальчиков из Бенфики?Напомните,пожалуйста,а то стало забываться
vovanoff01
vovanoff01 ответ Беланов (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 11:30
Ты это великолепному напиши, а то у него так бомбит, что он не только АЕК, Кошице скоро вспоминать начнет...
Евгений Кононенко
Евгений Кононенко
02 ноября 2016 в 11:22
да конечно обидно .....но отыграли достойно...здесь некоторые пишут что Ростов их опозорил в Европе...я в шоке...вас российский футбол вообще опозорил а не Ростов...опозорили их в Европе...зенит с ЦСКА каждый год вас позорят а вы все восхищаетесь
Sem25
Sem25 ответ id228625478 (раскрыть)
02 ноября 2016 в 11:19
Ну да...стоимость игроков Атлетико - более 500 млн, а Ростова - 44 млн.
Именно в том и перспектива, что малобюджетная команда может противостоять звездной!
Именно в этом и заключается перспектива развития футбола в мире!
id228625478
id228625478
02 ноября 2016 в 11:12
Игра Ростова бесперспективна.Конечно,результат мог бы быть и ничейным...но дальше -то что?Совершенно не могут держать мяч.Гроссмейстер играл с перворазрядником.
Казанский
Казанский ответ Exia (раскрыть)
02 ноября 2016 в 11:01
А какие бюджеты у этих клубов?
Exia
Exia ответ Ростов Дон 2016 (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 10:56
Не самый. Есть еще Лудогорец, Легия и Динамо Загреб.
Exia
Exia
02 ноября 2016 в 10:54
Ростов достойно смотрелись. В ЛЧ конечно рановато еще, но в ЛЕ бы шороху навели. Может еще и наведут. Думаю все решиться в очной встрече ПСВ и Ростова. Бавария и ПСЖ им очков больше не дадут. Так что надо выигрывать голландцев.
minai
minai
02 ноября 2016 в 10:52
Судейка всё-таки вытянул матрас.
yarukua
yarukua ответ Ростов Дон 2016 (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 10:50
Какой самый маленький?ты посмотри бюджеты других команд
РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА ответ Egorium (комментарий удален) (раскрыть)
02 ноября 2016 в 10:49
Ты полный делитант...Ростов в ЛЧ проиграл только Баварии и Атлетико...думаю не надо эти команды представлять.
Гость
