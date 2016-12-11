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Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить в дерби

11 декабря 2016, 18:54
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Торино» со счетом 3:1.

Турин, стадион «Олимпико»

«Торино» — «Ювентус» — 1:3 (1:1)
Голы: Белотти 16Игуаин 28, Игуаин 82, Пьянич 90+2.

«Торино»: Харт, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Баррека, Бенасси (Акуа 81), Базелли (Бойе 81), Вальдифиори, Ляйич, Яго Фальке (Мартинес 82), Белотти.
Главный тренер: Синиша Михайлович.

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Сандро, Ругани, Хедира, Маркизио, Куадрадо (Пьянич 81), Стураро (Лемина 67), Игуаин, Манджукич (Дибала 71).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Кастан 35, Манджукич 36, Ругани 56. 

Судья: Рокки (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
maksat karimov
maksat karimov
13 декабря 2016 в 22:12
Игуаин еще наверстает , ведь еще есть вторая половина сезона ...Но все равно за него переплатили. Юве виднее.
Муслим90
Муслим90
12 декабря 2016 в 11:49
Всех с победой...хороший матч получился
BIANCONERI27
BIANCONERI27
12 декабря 2016 в 11:30
Чего-то чаще пропускаем,это может аукнутся.
SmileAlias
SmileAlias
12 декабря 2016 в 07:04
Как же Дибалы не хватало в последних играх...
А победа получилась очень хорошей,у Торино очень интересная команда вырисовывается.
95-shishani-95
95-shishani-95
12 декабря 2016 в 02:25
Игуаин норм забивает
Mi-Lano
Mi-Lano
12 декабря 2016 в 01:03
все равно его лицо осталось на унитазах в забегаловках Неаполя)
    DevilsMilan
    DevilsMilan
    11 декабря 2016 в 21:26
    Бычары начали за здравие а кончили как обычно))

    жду Белотти в Милане очень,Юве на классе вытащил,Михайловича жаль.
    renamed 06
    renamed 06 ответ вoлгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
    11 декабря 2016 в 21:14
    Для барселоны возможно тоже)
    renamed 06
    renamed 06 ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
    11 декабря 2016 в 20:58
    Это к Гинеру и парню с моей авы, гыгыгыгыгы))
    renamed 06
    renamed 06 ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
    11 декабря 2016 в 20:57
    У меня нет таких денег, бугага)
    renamed 06
    renamed 06 ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
    11 декабря 2016 в 20:54
    Это точно, такие днари и идут на четвёртом месте. Это подвиг. После нового года будут с принтером за выживание бороться.) гыгыгы
      renamed 06
      renamed 06 ответ mendez999 (раскрыть)
      11 декабря 2016 в 20:51, ред.
      И по чём ваши задницы с Зен-Аки и рустиком8?)
        renamed 06
        renamed 06
        11 декабря 2016 в 20:50
        Тяжёлые три очка. С победой Ювентини!
        renamed 06
        renamed 06 ответ mendez999 (раскрыть)
        11 декабря 2016 в 20:49
        Главное что он не пассивный как интерасты)
          renamed 06
          renamed 06 ответ dudka 98 (раскрыть)
          11 декабря 2016 в 20:48
          Дудишь не в той тональности, дудка)
          renamed 06
          renamed 06 ответ bayern-cobra (комментарий удален) (раскрыть)
          11 декабря 2016 в 20:47
          Это вряд ли. Каталонский физрук заменил немецкие детали на китайские.
            Alcaron
            Alcaron
            11 декабря 2016 в 20:36
            С победой болел Юве!
            dav727
            dav727
            11 декабря 2016 в 20:16
            Дерби удался.
            Lazio-Kiev
            Lazio-Kiev ответ Real_Naiman (раскрыть)
            11 декабря 2016 в 20:08
            И кому этот опрос интересен на этой ветке?! Это все равно, что на Эль Классико , заезжий романист будет ностальгировать по единственному Еврокубку Ярмарок 1959-го года!))
            Real_Naiman
            Real_Naiman
            11 декабря 2016 в 20:01
            Ровно 16 лет назад, 11 декабря 2000 года, «Реал Мадрид» был признан ФИФА лучшим клубом XX века. По итогам голосования «Реал Мадрид» набрал более 42% голосов, вторым стал «Манчестер Юнайтед» 9,69% голосов, третьей стала «Бавария» 9,18% голосов.
            Lazio-Kiev
            Lazio-Kiev
            11 декабря 2016 в 19:45
            вхсо 111
            вхсо 111 ответ mendez999 (раскрыть)
            11 декабря 2016 в 19:38
            Что радости принтер не приносит? решил другим на нервишки покапать) не поможет!
              dudka 98
              dudka 98
              11 декабря 2016 в 19:37
              бедные болельщики серии А- никакой борьбы, никакой интриги, в общем скукота какая-то
              не то что ла-лига))
              mendez999
              mendez999 ответ 773sergeytank (комментарий удален) (раскрыть)
              11 декабря 2016 в 19:30
              Это сказал серГЕЙ
                УрсХох
                УрсХох
                11 декабря 2016 в 19:28
                mendez999
                Сегодня 19:24
                Показать
                Немного троллинга
                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Кто-то на желчь изошел.
                mendez999
                mendez999
                11 декабря 2016 в 19:24
                Купили очередные три очка
                  УрсХох
                  УрсХох ответ 05 dag (раскрыть)
                  11 декабря 2016 в 19:24
                  А в общем,пусть почаще забивает победные голы хоть в компенсированное время,я не против)))
                  КЭТиК
                  КЭТиК
                  11 декабря 2016 в 19:23
                  Дерби удался.
                  05 dag
                  05 dag ответ УрсХох (раскрыть)
                  11 декабря 2016 в 19:20
                  Я про Пиппо Индзаги этот вообще мог весь матч простоять , а в конце забить !
                  05 dag
                  05 dag ответ УрсХох (раскрыть)
                  11 декабря 2016 в 19:19
                  Да я не о том )) хотя согласен! Я о том что в чистой технике к Игу никогда притензий не было , а вот реализация всегда хромала )) вот почему я вспомнил того самого .))
                  Гость
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