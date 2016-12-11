Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить в дерби

11 декабря 2016, 18:54

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Торино» со счетом 3:1.

Турин, стадион «Олимпико»

«Торино» — «Ювентус» — 1:3 (1:1)

Голы: Белотти 16 – Игуаин 28, Игуаин 82, Пьянич 90+2.

«Торино»: Харт, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Баррека, Бенасси (Акуа 81), Базелли (Бойе 81), Вальдифиори, Ляйич, Яго Фальке (Мартинес 82), Белотти.

Главный тренер: Синиша Михайлович.

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Сандро, Ругани, Хедира, Маркизио, Куадрадо (Пьянич 81), Стураро (Лемина 67), Игуаин, Манджукич (Дибала 71).

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Кастан 35, Манджукич 36, Ругани 56.

Судья: Рокки (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.