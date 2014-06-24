Луис Фелипе Сколари: «Нам ещё нужно прибавить»

24 июня 2014, 03:28

после Фернандиньо, вышедшего на замену в перерыве и забившего четвёртый гол пентакампеонов. Главный тренер сборной Бразилиипосле победы над Камеруном со счётом 4:1 отметил, что ключевую роль для этого успеха сыграло выступлениевышедшего на замену в перерыве и забившего четвёртый гол пентакампеонов.

«Выступление Фернандиньо было очень хорошим, он сыграл важную роль как в оборонительных, так и в атакующих действиях команды. Он хорошо потрудился на тренировках, и мы с тренерским штабом решили, что он является хорошим вариантом усиления игры в перерыве. Что до матча с Чили, то должен сказать, что мы должны серьёзно прибавить, если хотим пройти чилийцев, поскольку чилийская сборная обладает огромным потенциалом», - рассказал Сколари.