Пирло: «„Ювентусу“ по силам выбить „Барселону“»

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20 марта 2017, 22:58

Бывший полузащитник «Ювентуса» считает, что у «Ювентуса» есть все необходимое для того, чтобы выбить «Барселону» из Лиги чемпионов, с которой «бьянконери» столкнутся на стадии 1/4 финала турнира:

«Это противостояние будет отличаться от матча двухлетней давности.

„Ювентус“ изменился, да и „Барселона“ тоже. Более того, сейчас это будет не финал, а две игры. 180 минут хорошего, надеюсь, футбола.

У „Ювентуса“ очень сильная команда, и если вы хотите выйти в финал, то должны играть против лучших.

Не думаю, что туринский клуб находится в стадии становления, у них прекрасные игроки, а команда пытается найти идеальный баланс для четверки нападающих. „Юве“ по силам выбить „Барселону“».