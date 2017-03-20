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Пирло: «„Ювентусу“ по силам выбить „Барселону“»

20 марта 2017, 22:58

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что у «Ювентуса» есть все необходимое для того, чтобы выбить «Барселону» из Лиги чемпионов, с которой «бьянконери» столкнутся на стадии 1/4 финала турнира:

«Это противостояние будет отличаться от матча двухлетней давности.

„Ювентус“ изменился, да и „Барселона“ тоже. Более того, сейчас это будет не финал, а две игры. 180 минут хорошего, надеюсь, футбола.

У „Ювентуса“ очень сильная команда, и если вы хотите выйти в финал, то должны играть против лучших.

Не думаю, что туринский клуб находится в стадии становления, у них прекрасные игроки, а команда пытается найти идеальный баланс для четверки нападающих. „Юве“ по силам выбить „Барселону“».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ alex lebedev (комментарий удален) (раскрыть)
23 марта 2017 в 13:33
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Нажмудин Умханов 1 (раскрыть)
    21 марта 2017 в 19:29
    Да да мы уже слышали это в 2014-м.
    Нажмудин Умханов 1
    Нажмудин Умханов 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
    21 марта 2017 в 11:00
    Вас не будет в 1/2 Бавария разарвёт вас в пух и прах
    амурец
    амурец
    21 марта 2017 в 06:51
    вполне по силам
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Алла Пятышкина (раскрыть)
    21 марта 2017 в 02:22
    Значит пора его разгромить и сделать удобным.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ BESTJuventus (комментарий удален) (раскрыть)
    21 марта 2017 в 02:20
    Ты чего куришь что такое в голову смогло придти? Я не чего не употребляю поэтому я такое не когда не увижу а увижу увереную победу Реала.
    Stamford Beach
    Stamford Beach
    21 марта 2017 в 01:36
    Удачи Юве, буду надеяться, что возьмут ЛЧ в этом году, потому что в следующем его возьмет Челси)
    scalette05
    scalette05
    21 марта 2017 в 01:28
    Юве пройдет барсу.заскриньте
    Алла Пятышкина
    Алла Пятышкина ответ вазгенка большая стучащая соска или княгиня с картошкой (комментарий удален) (раскрыть)
    21 марта 2017 в 00:35, ред.
    Да, итальянцы они такие.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    20 марта 2017 в 23:52
    я не согласен
    Алла Пятышкина
    Алла Пятышкина ответ Шишанутый (раскрыть)
    20 марта 2017 в 23:31
    Ювентус исторически неудобный для вас соперник.
    Алла Пятышкина
    Алла Пятышкина
    20 марта 2017 в 23:30
    Время покажет, кто кого выбьет.
    Ironigor
    Ironigor
    20 марта 2017 в 23:22
    ЮВЕНТУС ПОБЬЕТСЯ С БАРСОЙ ТОЧНО ! БУДЕТ ХОРОШИЙ ФУТБОЛ !!!
    А ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ КТО СИЛЬНЕЙ !
    УДАЧИ ЮВЕНТУСУ !!!
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    20 марта 2017 в 23:17
    А после двух игр Пирло скажет - " Ювентусу не хватило сил выбить Барселону"
    Шишанутый
    Шишанутый
    20 марта 2017 в 23:09
    Ювентус выбет Барселону а мы его в 1/2. Пусть будет так!
    Гость
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