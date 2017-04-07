Генсек федерации: «Дисквалификация Еременко не повредит репутации финского футбола»

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде сообщил о том, что двухлетняя дисквалификация полузащитника сборной Финляндии Романа Еременко за употребление кокаина не должна повредить репутации финского футбола:
«Не думаю, что эта ситуация нанесла действительно большой репутационный ущерб финскому футболу. Конечно, мы сожалеем, что так произошло, но все же это провинность отдельно взятого игрока.
Два года — это большой срок. Естественно, Роману будет сложно вернуться на прежний уровень, но мы как федерация футбола готовы со своей стороны оказать любую необходимую поддержку. Конечно, это потеря для сборной, отсутствие такого игрока не может остаться незамеченным. Но все же это только один игрок.
Игрок самостоятельно занимается вопросами апелляции, федерация в это дело никак не вовлечена, поэтому я не могу сказать, насколько возможно сокращение срока».
А на94!!!
А на94!!!
А за пожелание спасибо.Ведь может иногда конская морда быть с человеческим лицом))
А за пожелание спасибо.Ведь может иногда конская морда быть с человеческим лицом))
Удачи Рубину в борьбе за выживание!!!
Удачи Рубину в борьбе за выживание!!!
А ты зачем стрелки переводишь?Больно принимать что в конюшне балуются наркотой?(((
А ты зачем стрелки переводишь?Больно принимать что в конюшне балуются наркотой?(((
Так, что рыдай молча!!!
Так, что рыдай молча!!!
канечно! что тут такого! ну нравится парню что-то нюхать! пускай нюхает! колет! или лижет...
канечно! что тут такого! ну нравится парню что-то нюхать! пускай нюхает! колет! или лижет...
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Да?А конюшне это самый быстрый конь-наркоман и теперь они каждый день его оплакивают
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Да?А конюшне это самый быстрый конь-наркоман и теперь они каждый день его оплакивают