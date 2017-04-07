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Генсек федерации: «Дисквалификация Еременко не повредит репутации финского футбола»

07 апреля 2017, 08:57

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде сообщил о том, что двухлетняя дисквалификация полузащитника сборной Финляндии Романа Еременко за употребление кокаина не должна повредить репутации финского футбола:

«Не думаю, что эта ситуация нанесла действительно большой репутационный ущерб финскому футболу. Конечно, мы сожалеем, что так произошло, но все же это провинность отдельно взятого игрока.

Два года — это большой срок. Естественно, Роману будет сложно вернуться на прежний уровень, но мы как федерация футбола готовы со своей стороны оказать любую необходимую поддержку. Конечно, это потеря для сборной, отсутствие такого игрока не может остаться незамеченным. Но все же это только один игрок.

Игрок самостоятельно занимается вопросами апелляции, федерация в это дело никак не вовлечена, поэтому я не могу сказать, насколько возможно сокращение срока».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
07 апреля 2017 в 16:44
Надеюсь, что да! Роман многое сделал и для своей сборной и для ЦСКА. Его до сих пор не хватает армейскому клубу....
РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА
07 апреля 2017 в 14:02
Конечно финнам не повредит...все повреждения конявые на себя взяли,
Maikl322
Maikl322
07 апреля 2017 в 13:12
    VORON GLASS
    VORON GLASS
    07 апреля 2017 в 12:48
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Казанский (раскрыть)
      07 апреля 2017 в 12:02
      Вам татарам, лишь бы даром!!!
      Казанский
      Казанский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      07 апреля 2017 в 11:42
      вас 94?Ну это ты завысил,конечно.Разве что с плантацией Манго)))
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Казанский (раскрыть)
      07 апреля 2017 в 11:37
      Вас орда!!!
      А на94!!!
      Казанский
      Казанский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      07 апреля 2017 в 11:23
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ Казанский (раскрыть)
        07 апреля 2017 в 11:12
        И татарин бывает лучше не званного гостя!!!
        Казанский
        Казанский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        07 апреля 2017 в 11:09
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответ Казанский (раскрыть)
          07 апреля 2017 в 11:01
            Александр Северный
            Александр Северный
            07 апреля 2017 в 10:58
            А была репутация?
            Казанский
            Казанский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
            07 апреля 2017 в 10:54
              Leha-ha50
              Leha-ha50 ответ Казанский (раскрыть)
              07 апреля 2017 в 10:52
              Спросишь??? Сам не знаешь , а умничаешь.....ты бы по поводу своего места в таблице поумничал.......рассказал бы наконец куда туркмен лярд дел???
              Казанский
              Казанский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
              07 апреля 2017 в 10:44
              Да я то понял,что ты не знаешь.Спрошу конского спеца по наркотикам Артемона,когда он после обеда проснется)))
              Leha-ha50
              Leha-ha50 ответ Казанский (раскрыть)
              07 апреля 2017 в 10:41
              Я не собираюсь проводить с тобой "ликбез". Поиск рулит!
              Казанский
              Казанский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
              07 апреля 2017 в 10:35
                Leha-ha50
                Leha-ha50 ответ Казанский (раскрыть)
                07 апреля 2017 в 10:33
                  Казанский
                  Казанский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
                  07 апреля 2017 в 10:32
                    Казанский
                    Казанский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
                    07 апреля 2017 в 10:30
                      Leha-ha50
                      Leha-ha50 ответ FILL31185 (комментарий удален) (раскрыть)
                      07 апреля 2017 в 10:29
                        Leha-ha50
                        Leha-ha50 ответ Казанский (раскрыть)
                        07 апреля 2017 в 10:25
                          Lucius Vorenus
                          Lucius Vorenus
                          07 апреля 2017 в 10:00
                            Lucius Vorenus
                            Lucius Vorenus
                            07 апреля 2017 в 09:49
                            Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде сообщил о том, что двухлетняя дисквалификация полузащитника сборной Финляндии Романа Еременко за употребление кокаина не должна повредить репутации финского футбола:
                            канечно! что тут такого! ну нравится парню что-то нюхать! пускай нюхает! колет! или лижет...
                            Казанский
                            Казанский
                            07 апреля 2017 в 09:48
                            Конечно, это потеря для сборной, отсутствие такого игрока не может остаться незамеченным. Но все же это только один игрок.
                            --------------------
                            Да?А конюшне это самый быстрый конь-наркоман и теперь они каждый день его оплакивают
                            Shafterhopf
                            Shafterhopf ответ FILL31185 (комментарий удален) (раскрыть)
                            07 апреля 2017 в 09:33, ред.
                              Гость
                              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
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