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«Крестовский» получил лицензию от РФС на проведение матчей

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 17:38 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что новый стадион в Санкт-Петербурге получил разрешение на проведение матчей под эгидой РФС:

«Сегодня новый стадион в Санкт-Петербурге получил лицензию от РФС на проведение матчей. Замечания по стадиону были, но они не касаются поля. Например, они еще не предоставили документ под названием „Паспорт безопасности“, инструкцию по обеспечению безопасности. При этом отмечу, что большую часть наших замечаний они устранили.

Мы будем и дальше контролировать стадион, чтобы все наши замечания были устранены до первого матча на арене».

Напомним, что первый официальный матч на новой арене пройдет 22 апреля: в гости к «Зениту» в рамках поединка 24-го тура чемпионата России пожалует «Урал».

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