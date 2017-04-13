Торрес: «„Атлетико“ - одна из самых уважаемых команд Европы, Гризманну нет смысла уходить»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Торрес Фернандо, Гризманн Антуан
Вчера, 22:59 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес советует своему одноклубнику Антуану Гризманну не менять клубную прописку грядущим летом:
«Это нормально, когда каждый клуб хочет подписать молодого игрока, одного из лучших в мире.
Вы можете перейти в любой клуб в мире, но они не смогут предложить вам то, что сейчас предлагает „Атлетико“: борьба в чемпионате, борьба в Лиге чемпионов, статус одной из самых уважаемых команд Европы - смысла уходить нет.
Гризманну сейчас 26. Это хороший возраст для того, чтобы развиваться и решить для себя: ты хочешь быть хорошим игроком или топ-игроком.
В прошлом году мы играли в финале Лиги чемпионов, а в составе сборной Франции Антуан еще играл и в финале Евро-2016. Весь мир в его руках».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
можно не угадать и загубить карьеру.