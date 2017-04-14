Зобнин: «Матч с „Зенитом“? Это будет война!»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от ближайшего матча с «Зенитом»:

«Чувствуется ажиотаж. Напоминает домашний матч с ЦСКА в первом круге. С каждым днем – все больше и больше. Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник – „Зенит“. Мы должны его победить. А дальше – посмотрим.

Мы с уважением относимся к „Зениту“. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!

Нас не касается, у кого какие проблемы. Мы смотрим только на себя. Мы идем на первом месте. Все игроки, все тренеры, весь персонал хотят побеждать в каждом матче – и делать это не поодиночке, а вместе. Поэтому и лидируем.

Разговоры Луческу о судействе? В команде мы к этому никак не относимся. Пусть жалуется. Его мнение – пусть и говорит. На нас это никак не действует».

Ранее защитник «Зенита» Доменико Кришито заявил, что питерскую команду устроит только победа.