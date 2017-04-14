УЕФА опасается теракта в день финала ЛЧ и просит закрыть крышу на стадионе

Как сообщило британское издание The Sun, УЕФА опасается повторной террористической атаки и считает нужным обезопасить стадион «Миллениум» в Кардиффе, на котором пройдет финал Лиги чемпионов этого сезона.

Организация считает, что террористы могут применить беспилотники над стадионом. Обычно крышу «Миллениума» закрывают во время непогоды, но в этот раз случай исключительный. За проведение матча также отвечают местные власти, которые заявили, что примут усиленные меры по обеспечению безопасности.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 3 июня.