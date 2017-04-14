УЕФА опасается теракта в день финала ЛЧ и просит закрыть крышу на стадионе
Сегодня, 10:45 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Как сообщило британское издание The Sun, УЕФА опасается повторной террористической атаки и считает нужным обезопасить стадион «Миллениум» в Кардиффе, на котором пройдет финал Лиги чемпионов этого сезона.
Организация считает, что террористы могут применить беспилотники над стадионом. Обычно крышу «Миллениума» закрывают во время непогоды, но в этот раз случай исключительный. За проведение матча также отвечают местные власти, которые заявили, что примут усиленные меры по обеспечению безопасности.
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 3 июня.
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Россия кстати тоже не исключение, либо завалят Навального, либо Вовка и ко подорвут очередное метро...
Смутные времена наступают.
Причем тут крыша ???
Они не в состоянии обеспечить безопасность и, фактически, признали это.
Хуже всего то, что местные власти, своим решением, могут и отменить матч.
Обращайтесь за помощью в Вооруженные Силы Российской Федерации.
У них на вооружении есть средства радиоэлектронного подавления БЛА.
Поди дрон могут запустть