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УЕФА опасается теракта в день финала ЛЧ и просит закрыть крышу на стадионе

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение
Сегодня, 10:45 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Как сообщило британское издание The Sun, УЕФА опасается повторной террористической атаки и считает нужным обезопасить стадион «Миллениум» в Кардиффе, на котором пройдет финал Лиги чемпионов этого сезона.

Организация считает, что террористы могут применить беспилотники над стадионом. Обычно крышу «Миллениума» закрывают во время непогоды, но в этот раз случай исключительный. За проведение матча также отвечают местные власти, которые заявили, что примут усиленные меры по обеспечению безопасности.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 3 июня.

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