Рейтинг@Mail.ru

Кэррик: «МЮ стал чувствовать себя слишком комфортно, за что и поплатился»

Матч: АндерлехтАндерлехт1 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Кэррик Майкл
Сегодня, 01:02 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик разочарован исходом первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1):

«Результат разочаровывает. Мы контролировали игру, но потеряли бдительность. Нам нужно уметь дожимать соперников. Мы должны были побеждать. У „Андерлехта“ был один шанс, и они забили ударом головой. Нам следует быть более жесткими, вот и все. Мы стали чувствовать себя слишком комфортно, за что и поплатились.

Это не конец света, но мы должны были выступить лучше. Тем не менее, мы с нетерпением ждем ответную игру».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:51 Моуриньо: «Мы должны уметь снимать вопросы о победителе, „убивать“ матчи» 6
Вчера
23:34 Торрес: «Джеррард - лучший игрок, с которым мне когда-либо доводилось играть» 14
22:59 Торрес: «„Атлетико“ - одна из самых уважаемых команд Европы, Гризманну нет смысла уходить» 6
22:34 Пюэль: «Гвардиола изменил футбол» 11
22:09 Ибрагимович: «Лига Европы стала Лигой чемпионов, как только я принял в ней участие» 43
21:56 Роналду: «Спасибо „Реалу“ за возможность построить здесь такую замечательную карьеру» 27
21:43 Барези: «Уверен, Берлускони всё оценил и выбрал правильный момент для продажи „Милана“» 1
20:00 Берлускони: «„Милан“ требует больших вложений, и я больше не мог себе этого позволить» 2
19:45 Дибала: «Месси - закрытый человек. У нас с ним не лучшие отношения» 52
18:24 Рамос: «Я бы хотел быть тренером в будущем» 12
все материалы по этой теме
Турниры