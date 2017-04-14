Кэррик: «МЮ стал чувствовать себя слишком комфортно, за что и поплатился»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик разочарован исходом первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1):

«Результат разочаровывает. Мы контролировали игру, но потеряли бдительность. Нам нужно уметь дожимать соперников. Мы должны были побеждать. У „Андерлехта“ был один шанс, и они забили ударом головой. Нам следует быть более жесткими, вот и все. Мы стали чувствовать себя слишком комфортно, за что и поплатились.

Это не конец света, но мы должны были выступить лучше. Тем не менее, мы с нетерпением ждем ответную игру».