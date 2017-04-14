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Вайнцирль: «Спасибо Ферманну за то, что мы пропустили только 2 гола»

Матч: АяксАякс2 : 0Шальке-04Шальке-04
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Вайнцирль Маркус , Ферманн Ральф
Сегодня, 09:44 | Источник: ФК "Шальке" | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Шальке-04» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение своей команды от «Аякса» в первой встрече четвертьфинала Лиги Европы:

«Поздравляю „Аякс“ с победой. Они ее заслужили. В нашей игре не было ничего хорошего, всё шло не по плану. Команда слишком быстро теряла мяч в атаке, а в защите мы слишком часто отходили назад. В дуэли с „Аяксом“ хотели выступить достойно, но не получилось. Мы оставили им слишком много пространства. 

Во втором тайме превосходно сыграл наш голкипер Ральф Ферманн. Благодаря ему мы пропустили только два мяча. Надо срочно извлекать урок, чтобы к ответному противостоянию подойти в лучшей форме. В этом сезоне мы уже доказывали, что способны на большее».

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