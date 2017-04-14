Озил: «Дела клуба важнее моего будущего»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в скором будущем может покинуть клуб, но может и остаться, если в отставку не уйдет наставник Арсен Венгер. Однако игрок призывает дождаться лета и не забегать вперед раньше времени:

«Сейчас будет неправильным заглядывать вперед и постоянно думать об этом. В этот тяжелый период важность имею не я, не какой-нибудь другой игрок или тренер, важен сам клуб. У нас еще есть, к чему стремиться в этом сезоне. Многим из нас есть ради чего играть. Мы отчаянно хотим пробиться в зону Лиги чемпионов.

Так что о моем будущем поговорим летом, тогда и проясним разные моменты.

Венгер? Игроки не могут выбирать своих тренеров, это не их задача. Арсен Венгер заслужил уважение за то, чего достиг за время проведенное в клубе».