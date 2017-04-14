Монтелла: «„Милан“ готов побеждать „Интер“»

В первом же матче после затянувшейся смены владельца «Милану» предстоит отправиться на городское дерби с «Интером». Наставник «россонери» Винченцо Монтелла считает, что его футболисты готовы оправдывать амбиции китайских инвесторов:

«В „Интере“ играют топ-игроки, но это не повод бояться. Физически и мысленно мы готовы оставить на поле все свои силы.

Мы готовимся к победе, но не должны терять концентрацию вплоть до финального свистка. В последнем дерби мы и так потеряли два очка».