Монтелла: «„Милан“ готов побеждать „Интер“»
Матч: Интернационале-:-Милан
Начало матча: Завтра, 13:30
Сегодня, 08:28 | Источник: Afp.com | Редакция: Роман Мельник
В первом же матче после затянувшейся смены владельца «Милану» предстоит отправиться на городское дерби с «Интером». Наставник «россонери» Винченцо Монтелла считает, что его футболисты готовы оправдывать амбиции китайских инвесторов:
«В „Интере“ играют топ-игроки, но это не повод бояться. Физически и мысленно мы готовы оставить на поле все свои силы.
Мы готовимся к победе, но не должны терять концентрацию вплоть до финального свистка. В последнем дерби мы и так потеряли два очка».
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