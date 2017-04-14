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Монтелла: «„Милан“ готов побеждать „Интер“»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале-:-МиланМилан
Начало матча: Завтра, 13:30
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Монтелла Винченцо
Сегодня, 08:28 | Источник: Afp.com | Редакция: Роман Мельник

В первом же матче после затянувшейся смены владельца «Милану» предстоит отправиться на городское дерби с «Интером». Наставник «россонери» Винченцо Монтелла считает, что его футболисты готовы оправдывать амбиции китайских инвесторов:

«В „Интере“ играют топ-игроки, но это не повод бояться. Физически и мысленно мы готовы оставить на поле все свои силы. 

Мы готовимся к победе, но не должны терять концентрацию вплоть до финального свистка. В последнем дерби мы и так потеряли два очка». 

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