Бош: «Два гола - слишком мало. „Аякс“ должен был забивать больше»
Сегодня, 10:32 | Источник: ФК "Шальке" | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер «Аякса» Петер Бош после победы над «Шальке» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы признал, что неудовлетворен результатом игры (2:0):
«Конечно, я очень доволен нашим выступлением, а вот результатом матча - не особо. „Аякс“ играл по-настоящему здорово. Мы создали настолько много моментов и имели такое преимущество, что однозначно должны были забивать больше. Хочу также отметить, насколько едины были наши игроки с болельщиками - поразительно! Я получил огромное удовольствие».
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