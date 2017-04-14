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Бош: «Два гола - слишком мало. „Аякс“ должен был забивать больше»

Матч: АяксАякс2 : 0Шальке-04Шальке-04
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Бош Петер
Сегодня, 10:32 | Источник: ФК "Шальке" | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Аякса» Петер Бош после победы над «Шальке» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы признал, что неудовлетворен результатом игры (2:0):

«Конечно, я очень доволен нашим выступлением, а вот результатом матча - не особо. „Аякс“ играл по-настоящему здорово. Мы создали настолько много моментов и имели такое преимущество, что однозначно должны были забивать больше. Хочу также отметить, насколько едины были наши игроки с болельщиками - поразительно! Я получил огромное удовольствие».

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