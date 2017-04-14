Президент «Лиона»: «Ответный матч с „Бешикташем“ лучше провести при пустых трибунах»
Старт матча «Лион» - «Бешикташ» задержался из-за беспорядков, учиненных поклонниками гостей. И все же президент французского клуба Жан-Мишель Ола рад, что встреча состоялась:
«Это были хорошо организованные люди, некоторые из которых приехали из Германии. Они не должны были оказаться на матче, но кто-то продал этим опасным людям билеты.
Матч мог не состояться, я действительно так считал, но это стало бы для нас катастрофой. Я поднялся на трибуны и убедил наших поклонников в том, что эта игра очень важна для клуба. Это стоило того, Фортуна обернулась к нам лицом, и во втором тайме мы забили дважды».
Ранее владелец «Лиона» рассказал о том, что желает играть в Турции при пустых трибунах:
«Надеюсь, что УЕФА примет единственно верное и справедливое решение - провести ответную встречу при пустых трибунах. Я не хочу, чтобы наши болельщики отправлялись на „Бешикташ“, лучше организуем им просмотр матча на улицах Лиона. Я увидел эту толпу и стало по-настоящему страшно. Никогда ничего подобного не видел за 30 лет работы».
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Пусть валят в свою недоразвитую азиатскую лигу. Питекантропусы.
а играть будут они с воображаемыми футболистами?)))
Зачем пустые трибуны то?
Как раз вот такие байки рассказывают по Первому каналу, вот кому его действительно надо меньше смотреть. А про дисциплинированность (точнее, её отсутствие) турков и так все знают, а они после таких выходок продолжают ещё на вступление в ЕС рассчитывать. С такие поведением они могут и 50, и 100 лет ещё ждать.
Турки дома и порезать могут спокойно
буйный народ
а вот когда обычный народ выходит на манежку, стадом в миллион человек и бьёт подростков это нормально?
Страшно, тогда в XXI веке президент страны призывает вернуться к радикальному исламу, а уж "рожать по 5 детей и захватить всю Европу" это уже вообще клиника.
87% успеха Бешикташа это и есть его болельщики.....
Бутузили обе стороны....но Лиону дали отыграться при своих болельщиках.....а Бешикташу значит не светит.......так не пойдёт.....пусть бравые болелы-леонцы сами решают ехать в Турцию или ещё пожить без болячек........
Ни нейтральное поле ни пустые трибуны не будут жестом справедливости.....
Пусть играют согласно регламенту,но с заверением безопасности от принимающей стороны......при включении жёстких санкций при невыполнении обязательств.........
Турецкий народ куда более развитый, нежели народ в России