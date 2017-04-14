Президент «Лиона»: «Ответный матч с „Бешикташем“ лучше провести при пустых трибунах»

Старт матча «Лион» - «Бешикташ» задержался из-за беспорядков, учиненных поклонниками гостей. И все же президент французского клуба Жан-Мишель Ола рад, что встреча состоялась:

«Это были хорошо организованные люди, некоторые из которых приехали из Германии. Они не должны были оказаться на матче, но кто-то продал этим опасным людям билеты.

Матч мог не состояться, я действительно так считал, но это стало бы для нас катастрофой. Я поднялся на трибуны и убедил наших поклонников в том, что эта игра очень важна для клуба. Это стоило того, Фортуна обернулась к нам лицом, и во втором тайме мы забили дважды».

Ранее владелец «Лиона» рассказал о том, что желает играть в Турции при пустых трибунах:

«Надеюсь, что УЕФА примет единственно верное и справедливое решение - провести ответную встречу при пустых трибунах. Я не хочу, чтобы наши болельщики отправлялись на „Бешикташ“, лучше организуем им просмотр матча на улицах Лиона. Я увидел эту толпу и стало по-настоящему страшно. Никогда ничего подобного не видел за 30 лет работы».