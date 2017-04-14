Нигматуллин: «Луческу простят, только если „Зенит“ выиграет чемпионат»
Сегодня, 11:57 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что у наставника «Зенита» Мирчи Луческу остался единственный способ оправдать к себе доверие - «Зенит» должен не только победить 16 апреля в грядущем поединке, но и выиграть чемпионат:
«Выступление „Зенита“ в этом сезоне не очень радует болельщиков. Мне кажется, что даже победа над „Спартаком“ их не успокоит. Они простят Мирчу Луческу только в том случае, если команда выиграет чемпионат России. За одну победу болельщики не смогут забыть все обиды и поражения этого сезона».
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Нам проиграет,цска проиграет и споткнётся на середняке каком-нибудь,ну а цска проиграет тереку и аля улю! МЫ ЧЕМПИОНЫ,МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!
Можете ничего не комментировать,я идиотов не читаю,а такие будут точно!)
Лучше пожелай удачи "Спартаку" в чемпионате.
Ну, почему же? Большинство болельщиков России очень довольны их выступлениями. Всего хватает и комедий, и трагедий, и сольных цыганских романсов, и научно-фантастических произведений.
https://www.youtube.com/watch?v=wcNfa-3nLgw
В контракте всё прописано
Медаль любого достоинства, вход в Евро Лигу и всё ОК!!!