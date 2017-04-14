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Нигматуллин: «Луческу простят, только если „Зенит“ выиграет чемпионат»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: 16.04.2017, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Нигматуллин Руслан
Сегодня, 11:57 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что у наставника «Зенита» Мирчи Луческу остался единственный способ оправдать к себе доверие - «Зенит» должен не только победить 16 апреля в грядущем поединке, но и выиграть чемпионат:

«Выступление „Зенита“ в этом сезоне не очень радует болельщиков. Мне кажется, что даже победа над „Спартаком“ их не успокоит. Они простят Мирчу Луческу только в том случае, если команда выиграет чемпионат России. За одну победу болельщики не смогут забыть все обиды и поражения этого сезона».

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