Энрике: «Не сомневаюсь, что „Барселона“ может отыграть три гола у „Ювентуса“»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уверен, что у его подопечных есть шанс пройти «Ювентус» в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в Турине (0:3).

Сразу после игры в Италии Энрике заявил, что каталонцам будет трудно повторить успех дуэли с ПСЖ, но теперь тренер немного изменил свое мнение.

«Люди принимают комментарии сразу после игры слишком буквально. Я не жалею о тех словах, но всё меняется. У меня нет сомнений в потенциале своей команды, я вижу много вариантов в ответной встрече.

Мы профессионалы и знаем, что всё может измениться. Не сомневаюсь, что у „Барселоны“ есть шансы отыграться. Посмотрите, что было в ответном матче с ПСЖ».