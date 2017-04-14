Энрике: «Не сомневаюсь, что „Барселона“ может отыграть три гола у „Ювентуса“»
Вчера, 20:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уверен, что у его подопечных есть шанс пройти «Ювентус» в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в Турине (0:3).
Сразу после игры в Италии Энрике заявил, что каталонцам будет трудно повторить успех дуэли с ПСЖ, но теперь тренер немного изменил свое мнение.
«Люди принимают комментарии сразу после игры слишком буквально. Я не жалею о тех словах, но всё меняется. У меня нет сомнений в потенциале своей команды, я вижу много вариантов в ответной встрече.
Мы профессионалы и знаем, что всё может измениться. Не сомневаюсь, что у „Барселоны“ есть шансы отыграться. Посмотрите, что было в ответном матче с ПСЖ».
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Я предположу один из них 4:1... и гуляй Луис(((
Странно, почему ни одного варианта не было в Турине?(
Кроме как 3:0...не каждому дано уйти красиво, скорее всего у Энрике не получится(((
Сегодня 21:48
ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
Все зависит от настроя. От Психологии.
---------------------------------------------------------------------------------Вы не можете отвечать на комментарии киэнджин, т.к. он добавил Вас в игнор--------------------
И "Это " всем клянётся мамой родной что я не в игноре и вру?
Самые важные игры в конце сезона с Малагой и Ювентусу проиграли вчистую.
Какой толк,что забьют больше 100 мячей в конце сезона,когда важные игры проваливают два года подряд.
Ювентусу забьют три или 4 гола но обязательно пропустят один и вылетят из за физрука Энрике.
Без их больной фантазии соккер не то
С наступающими пасхальными праздниками.
Выходит их чёрный пастор всего лишь посланник сатаны)