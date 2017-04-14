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Энрике: «Не сомневаюсь, что „Барселона“ может отыграть три гола у „Ювентуса“»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 19.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Вчера, 20:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уверен, что у его подопечных есть шанс пройти «Ювентус» в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в Турине (0:3).

Сразу после игры в Италии Энрике заявил, что каталонцам будет трудно повторить успех дуэли с ПСЖ, но теперь тренер немного изменил свое мнение.

«Люди принимают комментарии сразу после игры слишком буквально. Я не жалею о тех словах, но всё меняется. У меня нет сомнений в потенциале своей команды, я вижу много вариантов в ответной встрече.

Мы профессионалы и знаем, что всё может измениться. Не сомневаюсь, что у „Барселоны“ есть шансы отыграться. Посмотрите, что было в ответном матче с ПСЖ».

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