Рамос: «Не думаю, что у Пике действительно плохое мнение об игроках „Реала“»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал нападки на «сливочных» со стороны защитника «Барселоны» Жерара Пике.

«Пике атакует наш клуб, наш герб, наши цвета. Этих вещей вполне можно было бы избежать, но когда всё тихо и спокойно, Жерару необходимо дополнительно нагнетать обстановку.

Я очень темпераментный парень, но когда ты носишь капитанскую повязку в клубе и сборной, то должен думать по-другому.

Не думаю, что у Пике действительно плохое мнение о ком-то из моих одноклубников».