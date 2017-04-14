Рамос: «Не думаю, что у Пике действительно плохое мнение об игроках „Реала“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Барселона, Пике Жерар, Рамос Серхио
Вчера, 17:22 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал нападки на «сливочных» со стороны защитника «Барселоны» Жерара Пике.
«Пике атакует наш клуб, наш герб, наши цвета. Этих вещей вполне можно было бы избежать, но когда всё тихо и спокойно, Жерару необходимо дополнительно нагнетать обстановку.
Я очень темпераментный парень, но когда ты носишь капитанскую повязку в клубе и сборной, то должен думать по-другому.
Не думаю, что у Пике действительно плохое мнение о ком-то из моих одноклубников».
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PS фанат Английской лиги и это говорит болела МЮ............
Но допускаю, что Серёга не может обыграть в карты Жерара,
вот и психует!!)))
Пике без пяти минут президент Барселоны!!!
(инфа для глоров, дальше гуглите сами!))))))