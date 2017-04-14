Аллегри: «Дибала и Неймар станут мировыми звездами в будущем»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал тот факт, что форвард команды Пауло Дибала продлил контракт до 2022 года. Также итальянец порассуждал об ответной игре 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной».

«Дибала заслужил того, чтобы с ним продлили контракт. Он и Неймар - это мировые звезды футбола в будущем.

Это нормально, что после 3:0 с „Барсой“ пошла волна большого энтузиазма и волнения. В то же время это может стать и опасным симптомом.

Первый матч прошел хорошо, но впереди по-прежнему еще одна игра. В Барселоне нам предстоит выступить еще лучше, чем в Турине.

Баланс - вот сила великой команды. Вы можете выиграть или проиграть, но самое главное сохранять баланс. Это ключ к успеху».