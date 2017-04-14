Рейтинг@Mail.ru

Аллегри: «Дибала и Неймар станут мировыми звездами в будущем»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Барселона, Неймар, Дибала Пауло, Аллегри Массимилиано
Вчера, 19:21 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал тот факт, что форвард команды Пауло Дибала продлил контракт до 2022 года. Также итальянец порассуждал об ответной игре 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной».

«Дибала заслужил того, чтобы с ним продлили контракт. Он и Неймар - это мировые звезды футбола в будущем.

Это нормально, что после 3:0 с „Барсой“ пошла волна большого энтузиазма и волнения. В то же время это может стать и опасным симптомом.

Первый матч прошел хорошо, но впереди по-прежнему еще одна игра. В Барселоне нам предстоит выступить еще лучше, чем в Турине.

Баланс - вот сила великой команды. Вы можете выиграть или проиграть, но самое главное сохранять баланс. Это ключ к успеху».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:05
ответ пользователю Адвокат 76 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:49
ответ пользователю киэнджин (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 20:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 19:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 19:48
ответ пользователю ScudettoJuve (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 19:31
ответ пользователю ABRAM995 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 19:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 19:25
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:36 Венгер посмеялся после вопроса о 300 тыс. фунтов в неделю для Санчеса 0
00:12 Дзамбротта: «Грустно, что Моратти и Берлускони покинули миланские клубы» 0
Вчера
23:07 Диего Коста: «Я очень благодарен Моуриньо» 0
22:41 Моратти: «„Интер“ выглядит лучше „Милана“» 3
20:56 Моуриньо: «Для меня матч с „Челси“ ничем не отличается от других игр» 11
20:20 Энрике: «Не сомневаюсь, что „Барселона“ может отыграть три гола у „Ювентуса“» 60
20:06 Ли: «Хотим, чтобы „Милан“ вошел в топ-5 клубов мира» 5
19:10 Конте: «Ибрагимович никогда не был лучше, чем сейчас» 5
17:35 Шоу: «Собираюсь доказать Моуриньо, что он ошибался на мой счет» 9
17:22 Рамос: «Не думаю, что у Пике действительно плохое мнение об игроках „Реала“» 24
все материалы по этой теме
Турниры