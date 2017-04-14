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Ли: «Хотим, чтобы „Милан“ вошел в топ-5 клубов мира»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Милан
Вчера, 20:06 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Новый владелец итальянского «Милана» Йонгхонг Ли рассказал о целях и задачах клуба в ближайшем и более далеком будущем.

«Во-первых, клубу очень важно вернуться в Лигу чемпионов. Это одна из наших целей. Затем мы хотим, чтобы „Милан“ вошел в топ-5 сильнейших команд мира. Но чтобы это произошло, нам нужно сделать множество маленьких шагов.

Повторюсь, в краткосрочной перспективе нам нужно вернуться в ЛЧ».

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