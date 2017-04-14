Ли: «Хотим, чтобы „Милан“ вошел в топ-5 клубов мира»

Новый владелец итальянского «Милана» Йонгхонг Ли рассказал о целях и задачах клуба в ближайшем и более далеком будущем.

«Во-первых, клубу очень важно вернуться в Лигу чемпионов. Это одна из наших целей. Затем мы хотим, чтобы „Милан“ вошел в топ-5 сильнейших команд мира. Но чтобы это произошло, нам нужно сделать множество маленьких шагов.

Повторюсь, в краткосрочной перспективе нам нужно вернуться в ЛЧ».