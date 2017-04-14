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Конте: «Ибрагимович никогда не был лучше, чем сейчас»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: Завтра, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Конте Антонио , Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан
Вчера, 19:10 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии поединка с «Манчестер Юнайтед» похвалил 35-летнего форварда манкунианцев Златана Ибрагимовича.

«Всегда говорил, что Златан является одним из самых опасных нападающих мира. Думаю, сейчас он находится на пике своей формы за всю карьеру. Это великий игрок, лучший игрок. Он не только финишер, Ибрагимович также работает и на команду. Для меня это один из лучших футболистов мира».

Сам Ибрагимович любит называть себя «Богом».

Также Конте рассказал об отношениях с рулевым МЮ Жозе Моуриньо.

«У меня нет никаких проблем с Моуриньо. Это всё спортивные состязания между нами. Я хочу выиграть со своей командой, Моуриньо со своей. Это нормально. А конфликт во время игры там и остается».

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