Конте: «Ибрагимович никогда не был лучше, чем сейчас»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии поединка с «Манчестер Юнайтед» похвалил 35-летнего форварда манкунианцев Златана Ибрагимовича.

«Всегда говорил, что Златан является одним из самых опасных нападающих мира. Думаю, сейчас он находится на пике своей формы за всю карьеру. Это великий игрок, лучший игрок. Он не только финишер, Ибрагимович также работает и на команду. Для меня это один из лучших футболистов мира».

Сам Ибрагимович любит называть себя «Богом».

Также Конте рассказал об отношениях с рулевым МЮ Жозе Моуриньо.

«У меня нет никаких проблем с Моуриньо. Это всё спортивные состязания между нами. Я хочу выиграть со своей командой, Моуриньо со своей. Это нормально. А конфликт во время игры там и остается».