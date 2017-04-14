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Шоу: «Собираюсь доказать Моуриньо, что он ошибался на мой счет»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Шоу Люк
Вчера, 17:35 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу намерен доказать главному тренеру команды Жозе Моуриньо, что тот был неправ в отношении игрока. Ранее «Особенный» поставил под сомнение профессионализм Шоу.

«Когда я перешел в МЮ, было много разговоров насчет меня. Ранее я с таким не сталкивался, поэтому было трудно. Я привык к положительным отзывам в СМИ, но тут всё изменилось, пошел негатив.

Я хочу бороться и намерен доказать всем, что они были неправы насчет меня. В конце своего разговора с Моуриньо я сказал: „Собираюсь доказать, что вы ошибались“. Хочу сделать это не только ради себя, но и фанатов, которые всегда были за моей спиной и поддерживали меня. 

Хотелось бы, чтобы сезон не заканчивался, потому что сейчас есть желание играть и играть. Надеюсь, смогу и дальше хорошо выступать, выходить в основе и сумею выиграть с командой Лигу Европы, а также попасть в топ-4».

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