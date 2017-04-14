Диего Коста: «Я очень благодарен Моуриньо»

Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что он оказался в стане «синих», поскольку командой в то время руководил Жозе Моуриньо. Испанец присоединился к лондонскому клубу в 2014 году.

«Я всегда говорю, что очень благодарен Моуриньо, так как он мне сильно помог. Футболисты хотят работать под руководством лучших тренеров, а Жозе является одним из лучших. Я хотел перейти в „Челси“ из-за Моуриньо.

Он многого требует от своих игроков и всегда хочет максимум. В последнем нашем сезоне дела пошли не самым лучшим образом, такие вещи случаются. Правда лишь в том, что Моуриньо помог мне стать лучше».

По слухам, Коста может продолжить карьеру в ПСЖ.