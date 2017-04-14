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Моратти: «„Интер“ выглядит лучше „Милана“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Милан
Вчера, 22:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти в преддверии миланского дерби отметил, что «нерадзурри» выглядят лучше, чем «Милан».

«Если сравнивать две команды со стороны, то „Интер“ выглядит лучше „Милана“.

Пиоли - хороший тренер, но сейчас он переживает не лучшие времена.

Монтелла? Мне он нравится. Он выполнил свою работу, несмотря на отсутствие отправной точки».

«Милан» занимает шестую строчку в таблице Серии А, а «Интер» идет следом за «россонери», отставая на 2 очка.

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