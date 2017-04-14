Моратти: «„Интер“ выглядит лучше „Милана“»
Вчера, 22:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший президент «Интера» Массимо Моратти в преддверии миланского дерби отметил, что «нерадзурри» выглядят лучше, чем «Милан».
«Если сравнивать две команды со стороны, то „Интер“ выглядит лучше „Милана“.
Пиоли - хороший тренер, но сейчас он переживает не лучшие времена.
Монтелла? Мне он нравится. Он выполнил свою работу, несмотря на отсутствие отправной точки».
«Милан» занимает шестую строчку в таблице Серии А, а «Интер» идет следом за «россонери», отставая на 2 очка.
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